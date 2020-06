Nordex Aktie: Auftrag aus Südamerika!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am Mittwoch teilte Nordex mit, aus Südamerika – genauer gesagt Brasilien – einen neuen Großauftrag erhalten zu haben. Es geht demnach um die Lieferung und auch Errichtung von Turbinen (Typ „AW132/3465") für einen 90 MW-Windpark. Dieser soll im brasilianischen Bundesstaat Rio Grande do Norte entstehen, so Nordex. Positiv zu werten ist, dass Nordex hier einen Neukunden gewinnen konnte (die „Companhia Paranaense ...



