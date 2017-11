Nordex-Aktie: Auf dem Weg zum Penny-Stock?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Das waren noch Zeiten für Nordex: +221% Kursgewinn im Jahr 2013, +56% im Jahr 2014 und nochmal satte 118% in 2015 (Schlusskurs: 32,75 Euro). Seitdem geht es abwärts für die Nordex-Aktie: Während im vergangenen Jahr ein Minus von 38% auf der Anzeigetafel steht, müssen Aktionäre des Windkraftanlagen-Herstellers in diesem Jahr bereits einen Verlust in Höhe von satten 63% verbuchen....