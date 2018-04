Nordex Aktie: Auf der Überholspur!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

noch vor einer Woche hätte wohl kaum jemand mit den letzten Kurssprüngen bei Nordex gerechnet. Die Aktie befand sich vor Kurzem noch auf einem neuen 5-Jahres-Tief, konnte in der vergangenen Woche aber einiges an Boden gutmachen. Allein am Donnerstag ging es um fast 15 Prozent bergauf, wodurch am Freitag zu Börsenstart ein Kurs von 9,33 Euro erreicht werden konnte. Grund ... Mehr lesen…

Ein Beitrag von Robert Sasse.