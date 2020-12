Nordex Aktie: Auf dem Sprung!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Am Monatsanfang war die Aktie von Nordex unter Druck geraten: Nach Erreichen eines neuen Jahreshochs bei 20,16 Euro Ende November, rutschten die Papiere des Windturbinenherstellers kurzzeitig auf weniger als 18 Euro. Doch spätestens in dieser Woche hat die Nordex-Aktie wieder zurück in die Erfolgsspur gefunden. Das ist keine große Überraschung, das deutsche Unternehmen wird wohl von den ambitionierten Klimazielen der EU ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



