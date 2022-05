Nordex-Aktie: Au backe - das lässt nichts Gutes erahnen!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie des Windkraftanlagenbauers Nordex startet mit deutlichen Abschlägen in die neue Woche. Am späten Nachmittag stehen Verluste von über 6 Prozent auf der Anzeigetafel. Die Aktie setzt damit den Negativtrend der letzten Tage fort und fällt am Montag auch deutlich unter das Zwischentief von Ende März bei 13,930 Euro zurück. Nordex-Aktie bringt Doppeltop zum Abschluss Im Tagesverlauf werden sogar… Hier weiterlesen