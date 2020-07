Nordex-Aktie: Aktuelle Chartanalyse!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Nordex-Aktie hat im Zuge der Corona-Krise große Verluste hinnehmen müssen. Sie fielen mit mehr als 53 Prozent noch deutlich stärker aus als im Gesamtmarkt (DAX), der in der Spitze etwas mehr als 39 Prozent einbüßte. Am 23. März sank der Kurs auf ein neues Mehrjahrestief bei 5,55 Euro. Ein rascher Rebound führte die Aktie am 25. März auf ein Hoch ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung