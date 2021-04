Nordex-Aktie: 2016er-Hoch im Visier!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex – das ist das nächste Kursziel!

Die Bullen der Nordex-Aktie sind ordentlich am Arbeiten. So konnten sie mit 29,19 EUR ein neues Hoch generieren. Damit befinden sie sich auf direktem Weg zu dem 2016-Hoch. In den jüngsten Handelstagen konnten die gleitenden Durchschnitte mit der Periode 38 und 100 für ausgezeichneten Halt sorgen.

Im Bereich von 23,00 EUR kam es zum Reversal ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen! zur Originalmeldung