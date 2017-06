Nordex: Abwärtsdynamik setzt sich fort!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Nordex hat in den vergangenen Tagen nach weiteren Kursverlusten eine kleine Pause eingelegt. Dennoch summieren sich die Einbußen auf Monatsbasis auf gut 8 % und vergrößerten sich seit dem 1. Januar 2017 auf jetzt 38 %. Damit ist die Aktie auf dem Weg zu neuen Tiefs, meinen charttechnische Analysten, die vor allem auf ein jetzt schon erreichtes Niedrigkursniveau verweisen. Das Abwärtspotenzial betrage mindestens gut 13 %, sodass sich vor allem Short-Investoren eindecken dürften.

Nordex: Nächstes Tief in Sicht

Das nächste relevante Tief verläuft bei 11,26 Euro und wurde am 15. Oktober 2014 erreicht. Der Abstand hierauf beträgt 12,6 % und dürfte bei der derzeitigen Abwärtsdynamik binnen kürzester Zeit erreicht sein, zumal es aus Sicht der charttechnischen Spezialisten keine Unterstützungen für den Wert gibt. Unter diesem Tief sollte die Aktie dann auch die runde Untergrenze von 10 Euro testen, so die Einschätzung. Fundamental orientierte Analysten sind nicht ganz so skeptisch. Danach hat der Wert zumindest 20 % davon überzeugt, ein „Kauf“ zu sein, 45 % wollen „Halten“, 35 % „Verkaufen“.

Technische Analysten diagnostizieren auf Basis der Trendpfeile in allen zeitlichen Dimensionen einen breiten Abwärtstrend. Dabei ist der GD200 bereits 33 % entfernt und damit ein deutliches Signal für einen starken Baisse-Modus.

Die Aktie ist im tiefroten Bereich und auf dem Weg zu Kursen unter 10 Euro.

Ein Beitrag von Frank Holbaum.