Nordex: Abwärts-Etappenziel annähernd erreicht

als ich am 28. Juni dieses Jahres bei Notierungen von knapp 10,90 Euro für die Nordex-Aktie erstmals ein Kursziel von 4,40 Euro ausgab, erntete ich die eine oder andere Kritik. Ich würde die Aktie „runter schreiben“ und „die fundamental doch guten Fakten völlig außer acht lassen“, so lauteten einige Kommentare.

Dabei wurden die Umsatz- und Ergebnistrends schon im Mai vom Windturbinenhersteller „schön geredet“, wie ich seinerzeit ebenfalls in einer Analyse dargelegt hatte. Und ja: Wer der Charttechnik keinen Glauben schenken mag, der sollte zumindest auf das Verhalten der Großinvestoren schauen: Denn diese Anlegergruppe initialisiert, treibt und beendet Trends in Aktien mit ihren gigantischen Geldmitteln.

Am besten lässt sich das Handeln der Großinvestoren mittels des On-Balance-Volumens (OBV) beobachten und analysieren: Dieser Indikator verknüpft die täglichen Kursveränderungen mit den dazugehörigen Umsätzen und schreibt das kumulierte Ergebnis börsentäglich fort. Steigt die OBV-Kurve, dann sammeln die Großanleger Aktien ein, andernfalls verkaufen sie in großen Stil. Schauen wir uns das einmal gemeinsam im Nordex-Chart an:

Im Sommer 2015 endete die Aufwärtsbewegung im On-Balance-Volumen: Es folgte eine Distributionsphase (grün unterlegt), in welcher der Kurs zwar noch bis Ende 2015 anstieg, die ersten Großinvestoren sich jedoch bereits verabschiedeten, um das Feld den Privatanlegern zu überlassen. Die grüne Aufwärtstrendlinie zeigt Ihnen, dass im Februar 2016 die Aufwärtsbewegung endgültig beendet war (blaue Vertikale).

Ab November 2016 verabschiedeten sich die Großinvestoren dann weiter massiv aus der Nordex-Aktie. Inzwischen bewegt sich nicht der Nordex-Kurs, sondern auch das OBV in einem Abwärtstrend-Kanal. Mit dem am Dienstagmittag erreichten Tief von 7,22 Euro ist die Nordex-Aktie nur noch 52 Euro-Cent vom Etappen-Kursziel 6,70 Euro entfernt. Seit meiner Analyse vom 28. Juni 2017 entspricht das einem Kursverlust von weiteren -35%. Denn schon Mitte August 2016 hatte ich erstmals auf das Verhalten der Großinvestoren hingewiesen und von einem Einstieg abgeraten.

Mein langfristiges Kursziel für Nordex lautet übrigens 4,40 Euro. Und das wird Nordex ins Visier nehmen, wenn der Kurs sich von der jüngsten Abwärtsbewegung ein wenig erholt hat.

Ein Beitrag von Andreas Sommer.