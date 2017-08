Nordex AG: Spekulation auf den Turnaround?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

fast 40 % hat die Nordex-Aktie seit Jahresbeginn schon an Wert verloren. Zwischenzeitlich waren es sogar noch mehr, als der Kurs auf das Jahrestief zurückgefallen war. Von diesem Tief konnte sich die Aktie glücklicherweise wieder etwas erholen, sodass es aufseiten der Anleger zumindest wieder leichte Hoffnung gibt. Ob das Jahrestief knapp oberhalb von 10 Euro jedoch schon als Boden verstanden werden kann, darf aus aktueller Sicht bezweifelt werden.

Eine Seitwärtsbewegung wäre aus dem aktuellen Chartbild denkbar

Dass die Aktie nach einem solch starken Abwärtstrend, in dem sie sich ja immer noch befindet, gleich nach oben ausbricht, scheint fürs Erste unwahrscheinlich. Deshalb könnte die Nordex-Aktie zunächst auch in einen Seitwärtstrend übergehen. Dazu müsste aber in jedem Fall die 10-Euro-Marke auf der Unterseite halten.

Chartanalyse: Woher kommt die Kursstabilisierung?

Durch den starken Abverkauf der Nordex-Aktie ist der Relative Stärke Index zum zweiten Mal in den überverkauften Bereich gelaufen. Charttechnisch orientierte Anleger greifen in diesem Bereich oft zu und stabilisieren so den Kurs durch ihre kurzfristigen Spekulationen auf einen Turnaround der jeweiligen Aktie.

Sollten Anleger sofort verkaufen? Oder lohnt sich doch der Einstieg bei Nordex?

Wie wird sich die Aktie jetzt weiter entwickeln? Ist Ihr Geld in dieser Aktie sicher? Die Antworten auf diese Fragen und warum Sie jetzt handeln müssen, erfahren Sie in der aktuellen Analyse zur Nordex-Aktie.

Über diesen Link können Sie die vollständige Analyse sofort kostenlos ansehen. Jetzt hier klicken

Ein Beitrag von Johannes Weber.