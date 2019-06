Nordex: 29 Gründe für den Aufwind!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Die Aktie von Nordex hat in den vergangenen zwei Wochen reichlich Federn lassen müssen. Von noch 13,87 Euro am 28. Mai ging es hinunter auf 12,40 Euro zum Börsenschluss am vergangenen Freitag, ein Minus von mehr als zehn Prozent. Vom Jahreshoch bei 15,68 Euro, das der Windturbinenhersteller am 3. April erklomm, war man damit wieder weit entfernt. Am Dienstag im frühen ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



