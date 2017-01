Nordex: Auch 2017 eine KATASTROPHE?

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

wieder ein fetter Auftrag für Nordex. 32 Millionen Euro ist die Bestellung von Turbinenkomponenten wert. Diese Meldung fand an der Börse jede Menge Fans. Die Aktie stieg in der vergangen Woche um 4,24 Prozent und war damit der dritte größte Gewinner im TecDax.

Risiken überwiegen

Das vergangene äußerst derbe Jahr für die Aktien des Windturbinenbauer könnte sich weiter fortsetzten. Denn positiv geändert hat sich nichts. Im Gegenteil. Ein neues Risiko ist hinzugekommen. Diesmal aus den USA. Mit dem neuen Präsidenten hat die Branche mit Erneuerbaren Energien mächtig zu kämpfen. Plant Donald Trump doch vermehrt die Arbeitslätze im Kohle Sektor zu sichern. Mit einer Aufhebung des Pariser Klimaschutzabkommen könnte er genau das bezwecken. Das ist pures Gift für die Erneuerbaren Energien und damit auch für Nordex.

Nur die Goldmänner sind optimistisch

Weiteren Rückenwind erhielt das Papier von den zustimmenden Kommentaren der Analysten von Goldman Sachs. Sie sehen bei der Firma weiteres Wachstum und halten an ihrer Kaufempfehlung fest. 31 Euro. Das entspricht einen Abstand zum aktuellen Kurs von rund 36 Prozent. Ein Blick auf die Charttechnik zeigt: das noch offene Gap ruft. Die seit Mitte November laufende Rallye könnte bei 22 Euro vorerst ein Ende finden. Der Widerstand ist dann vermutlich doch zu groß.

Ein Gastbeitrag von Tobias Jauck.

