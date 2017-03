Nordex: 12,50 und 15 Euro sind jetzt die entscheidenden Kursmarken!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

die Nordex-Aktie scheint sich nicht mehr erholen zu können. Selbst der angekündigte Chefwechsel hat die Anleger bisher wenig überzeugen können. Dass die Aktie demnächst die 10 Euro-Marke ansteuern könnte, liegt daher auf der Hand. Schauen wir uns die markttechnische Ausgangslage etwas genauer an.

Beide langfristigen Durchschnitte unterschritten

Im Rahmen der aktuellen Abwärtsbewegung wurde der 100-Wochendurchschnitt bereits im Oktober 2016 unterschritten. Die Aktie fiel infolgedessen innerhalb von drei Wochen um 25 %. Der 200-Wochendurchschnitt diente sodann die nächsten 14 Wochen als Unterstützung in der langanhaltenden Konsolidierungsphase. Im Februar, mit der Veröffentlichung des Jahresgeschäftsberichts, wurde der 200-Wochendurchschnitt unterschritten. Die Aktie verlor innerhalb von zwei Wochen mehr als 35 %.

Erholung abgewürgt

In den folgenden drei Wochen erholte sich der Kurs nur geringfügig, notiert aber aktuell wieder in der Nähe des zweiten Absturztiefs bei 12,50 Euro je Aktie. Ein Unterschreiten des Tiefs könnte die Aktie weiter in Richtung 10 Euro je Aktie drücken. Da die Erholung keine Nachhaltigkeit beweisen konnte, steigt aus der markttechnischen Perspektive die Wahrscheinlichkeit dafür, dass ein weiterer Einbruch erfolgt. Erst Kurse über 15 Euro je Aktie dürften diese Wahrscheinlichkeit verringern. Noch könnte die Aktie ein höheres Tief ausbilden.

Ein Beitrag von Rami Jagerali.