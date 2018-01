Nordex: 10-Euro-Marke im Blick!

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

Liebe Leser,

die Nordex-Aktie gehörte zu den Enttäuschungen 2017, was die Performance betraf. Doch in den letzten Wochen des vorigen Jahres hatte eine Erholung begonnen, die den Kurs der Aktie wieder bis knapp unter die 10-Euro-Marke zu Beginn des laufenden Jahres getrieben hatte. Die 1-Monats-Performance liegt aktuell immerhin im Bereich von rund +15%. Doch die auch psychologisch wichtige 10-Euro-Marke wurde bisher nicht wieder nach oben durchbrochen – und wie in solchen Fällen üblich gibt es nach dem Scheitern eines solchen „Breaks“ dann eine Gegenbewegung. Genau das haben wir auch hier bei der Nordex-Aktie gesehen. Entsprechend schloss die Nordex-Aktie am Mittwoch im Xetra-Handel bei 9,23 Euro und damit doch wieder spürbar von der 10-Euro-Marke entfernt.

Nordex: Kann die 10-Euro-Marke in den kommenden Wochen genommen werden?

Die große Frage ist jetzt natürlich, ob die Nordex-Aktie ihren alten Abwärtstrend fortsetzen wird – oder ob es einen weiteren Test der 10-Euro-Marke geben wird. Der Blick auf den Finanzkalender zeigt, dass es die nächsten Geschäftszahlen planmäßig erst am 27. März 2018 geben wird: Dann stehen die Veröffentlichung des Geschäftsberichts für 2017 und eine Bilanzpressekonferenz auf der Agenda – naturgemäß ein sehr wichtiger Termin! Doch bis dahin dauert es noch etwas und insofern ist derzeit offen, ob Bullen oder Bären diese Woche die Nase vorn haben werden.

Das wird Amazon ganz und gar nicht schmecken …

. . . denn heute können Sie den Bestseller: "Reich mit 1000 €: Kleines Investment, großer Gewinn!" kostenlos anfordern. Während bei Amazon für dieses Meisterwerk 29,90 Euro fällig werden, können Sie den Report über diesen Link tatsächlich vollkommen gratis anfordern.

Jetzt hier klicken und schon bald mit 1000 Euro reich an der Börse werden

Ein Beitrag von Peter Niedermeyer.