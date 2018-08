"Der Norden liest": NDR Kulturjournal auf Tour durch ganz Norddeutschland - Vorverkauf läuft / Termine: Freitag, 19. Oktober, bis Donnerstag, 13. Dezember

Hamburg (ots) - Das "Kulturjournal" des NDR Fernsehens geht erneutauf Lesetour: Die beliebte Reihe "Der Norden liest" macht in diesemJahr Station in Duderstadt, Lübeck, Schwerin, Amt Neuhaus, Hannover,Bückeburg, Husum und Lüneburg. Zu den Autorinnen und Autoren, die bei"Der Norden liest" Werke vorstellen, gehören u. a. Dörte Hansen,Schauspieler Burghart Klaußner und Juli Zeh. Karten für die Reihesind ab sofort an allen acht Veranstaltungsorten, an den bekanntenVorverkaufsstellen sowie online unterhttp://dernordenliest.reservix.de erhältlich.Das Motto der diesjährigen Tour lautet "Erzählte Geschichte". ImMittelpunkt stehen die Bedingungen, die unterschiedliche menschlicheLebensläufe prägen. Die Autoren zeigen historische Bruchstellen inLebensläufen, suchen Weltgeschichte in Familiengeschichten oderblicken ganz direkt in die "Küche der Macht".Christoph Bungartz, Leiter der NDR Fernseh-Abteilung "Kultur undWissen": "Wenn wir lesen, dann geht es immer auch umSelbstvergewisserung. Wo findet sich meine Geschichte in den großenGeschichten wieder? Und wo lerne ich Menschen und Welten kennen, dieganz anders sind? Dieses Wechselspiel findet sich auch in unseremProgramm: vom Dorf bis in die Bundespolitik, von derVergangenheitsbewältigung bis zum Traum von einer besseren Zukunft."Vom 22. Oktober an wird das "Kulturjournal" im NDR Fernsehen jedenMontag um 22.45 Uhr die aktuelle Lesung der Woche vorstellen. JuliaWestlake, Moderatorin des "Kulturjournals", und Christoph Bungartzpräsentieren "Der Norden liest" in Kooperation mit dem RadioprogrammNDR Kultur und unter der Schirmherrschaft der Stiftung Lesen indiesem Jahr zum dreizehnten Mal. Zahlreiche Partner unterstützen dieReihe, darunter Städte und Bibliotheken, Literaturhäuser und vieleandere Kulturinstitutionen."Der Norden liest" vom 19. Oktober bis zum 13. Dezember 2018Freitag, 19. Oktober, 19.00 Uhr, Rathaus, DuderstadtGeschichten aus der Küche der Macht: Mit Matthias Göritz ("Parker"),Markus Feldenkirchen ("Die Schulz-Story") und der Schauspielerin undRegisseurin Adriana Altaras.In Kooperation mit dem dbv Landesverband Niedersachsen und demGöttinger Literaturherbst.Donnerstag, 25. Oktober, 20.00 Uhr, Theater Lübeck, LübeckBurghart Klaußner: "Vor dem Anfang"In Kooperation mit der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, demLiteraturhaus Schleswig-Holstein und dem Theater Lübeck.Donnerstag, 1. November, 18.00 Uhr, Staatliches Museum SchwerinJutta Hoffmann liest Brigitte Reimann: "Post vom schwarzen Schaf"In Kooperation mit der Fachstelle Öffentliche BibliothekenMecklenburg-Vorpommern sowie mit der Landesbehörde StaatlicheSchlösser, Gärten und Kunstsammlungen Mecklenburg-Vorpommern und demStaatlichen Museum Schwerin.Sonnabend, 10. November, 17.00 Uhr, KONAU 25, Amt NeuhausAnnette Hess & Sabin Tambrea: "Deutsches Haus"In Kooperation mit dem dbv Landesverband Niedersachsen und KONAU 25,Frohe Zukunft e.V.Donnerstag, 15. November, 20.00 Uhr, Leibniz Universität Hannover|Conti-Campus, HannoverJuli Zeh: "Neujahr"In Kooperation mit dem dbv Landesverband Niedersachsen, der LeibnizUniversität Hannover und dem Literarischen SalonDienstag, 27. November, 19.30 Uhr, Palais, BückeburgKaren Duve: "Fräulein Nettes kurzer Sommer"In Kooperation mit dem dbv Landesverband Niedersachsen und demKulturverein Bückeburg.Freitag, 7. Dezember, 19.30 Uhr, Husumhus, HusumDörte Hansen: "Mittagsstunde"In Kooperation mit der Büchereizentrale Schleswig-Holstein, demLiteraturhaus Schleswig-Holstein und der Schlossbuchhandlung Husum.Donnerstag, 13. Dezember, 19.30 Uhr, Heinrich-Heine-Haus, LüneburgJudith Schalansky präsentiert ihr "Verzeichnis einiger Verluste"In Kooperation mit NDR Kultur, dem dbv Landesverband Niedersachsenund dem Literaturbüro Lüneburg.Der Eintritt kostet pro Lesung 10 Euro zzgl. Vorverkaufsgebühr.Karten gibt es an den Vorverkaufskassen der Veranstaltungsorte, anallen bekannten Vorverkaufsstellen sowie online unterhttps://dernordenliest.reservix.deNähere Informationen zur Veranstaltungsreihe finden Sie imInternet unter www.NDR.de/dernordenliest, Informationen zurFernsehsendung unter www.NDR.de/kulturjournal.Hinweis: Fotos schicken wir Ihnen gern. Kontakt: NDR Presse undInformation, Tel. 040/4156-2305, E-Mail pressefoto@ndr.de.Pressekontakt:Norddeutscher RundfunkPresse und InformationIris BentsTel.: 040/4156-2304Mail: i.bents@ndr.dehttp://www.ndr.dehttps://twitter.com/NDRpresseOriginal-Content von: NDR Norddeutscher Rundfunk, übermittelt durch news aktuell