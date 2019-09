Norddeutschlands größter KI-Gipfel mit Professor Wolfgang Wahlster vom DFKI / Speaker aus Forschung, Politik und Industrie treffen sich auf dem DUB Digital Think Tank am 2. Dezember in Hamburg (FOTO)

Hamburg (ots) -Update Künstliche Intelligenz: Fluch oder Segen? Unter dieserFragestellung findet am 2. Dezember 2019 in Hamburg der DUB DigitalThink Tank statt. Mit dabei: Professor Wolfgang Wahlster, KI-Experteder ersten Stunde und einer der Gründer des DeutschenForschungszentrums für Künstliche Intelligenz (DFKI). Der KI-Pionierspricht mit Experten und Gästen über Chancen und Risiken derKünstlichen Intelligenz. Sein Credo: Cool bleiben."KI-Horrorszenarien halte ich für Unsinn." Noch gibt es freie Plätzefür die Veranstaltung. Anmeldung und weitere Informationen unter:https://dub-akademie.de/digital-think-tankZugesagt haben, neben Wahlster vom DFKI, Brigitte Zypries,Bundeswirtschaftsministerin a. D., Nicola Beer, als Vizepräsidentinim Europäischen Parlament verantwortlich für KI und Mittelstand,sowie Alexander Britz, KI-Experte von Microsoft. In Key-Notes,Masterclasses, Expertenrunden und Interviews vermitteln dierenommierten Speaker ihr Wissen. Ein VIP-Lunch und dasNetworking-Dinner runden den Tag ab. Im Mittelpunkt der Veranstaltungsteht auch die Frage, wie es um den KI-Standort Deutschland bestelltist. Welche Stärken und Schwächen hat die Republik im internationalenVergleich? "Deutschland ist aktuell im Bereich der industriellen KIerfolgreicher als Amerika - wir reden nur nicht so laut darüber",sagt Wahlster dazu. "Wir müssen KI in unsere Exportportschlagerinjizieren - dann ist 'KI Made in Germany' weltweit ein echterErfolg."Digital Think Tank ist eine Veranstaltungsreihe der DUBUnternehmer-Akademie und findet bereits zum zweiten Mal statt.Zielgruppen der Konferenz sind Unternehmer, CEOs und Top-Manager.Hinter der Abkürzung DUB verbirgt sich die Deutsche Unternehmerbörsemit dem UNTERNEHMER-Magazin, das sich auf Themen rund um die digitaleTransformation spezialisiert hat. Herausgeberin ist Brigitte Zypries.Sie hat sich und dem Magazin das Thema Künstliche Intelligenzverordnet: "Wer bei KI zu spät kommt, braucht sich um die Zukunftnicht zu sorgen - für sein Geschäft gibt es keine", ist Zypriesüberzeugt.Über Professor Wolfgang WahlsterDer Informatikprofessor Wolfgang Wahlster, ist Chief ExecutiveAdvisor des Deutschen Forschungszentrums für Künstliche Intelligenz(DFKI), mit über 700 Wissenschaftlern die weltweit größteForschungseinrichtung auf diesem Gebiet. Zuvor hat er das DFKI seitseiner Gründung im Jahr 1988 aufgebaut und ab 1997 geleitet. Ererdachte gemeinsam mit dem früheren SAP-Vorstandsvorsitzenden HenningKagermann den Begriff "Industrie 4.0". Vom Bundespräsidenten erhielter den Deutschen Zukunftspreis und das Große Bundesverdienstkreuz fürseine Forschungen im Bereich KI. Mit über 90 erfolgreichenFirmenneugründungen führte er eines der gründungsaktivstenForschungszentren und ist in zahlreichen industriellen Aufsichtsrätenund Beiräten im In- und Ausland tätig.Über die DUB UNTERNHEMER-AkademieDie DUB UNTERNEHMER-Akademie zeigt Wege in die erfolgreicheDigitalisierung durch exklusive Fort- und Weiterbildungsmaßnahmen.Dazu gehört das 6x im Jahr erscheinende rund 200 Seiten starke DUBUNTERNEHMER-Magazin, der Ratgeber zur digitalen Transformation. DieAkademie steht für konkrete Take-aways, Chancen und Tipps - sowohlfür Einsteiger als auch für Profis. Alle Mitglieder erhalten Zugangzu dem exklusiven DUB-Netzwerk und können sich so mit denTop-Managern anderer Branchen und Bereiche direkt austauschen und vomgegenseitigen Rat profitieren. Mehr unter www.dub-akademie.deÜber das DUB UNTERNEHMER-MagazinDas DUB UNTERNEHMER-Magazin erscheint zweimonatlich in einerGesamtauflage von über 265.000 Exemplaren am Kiosk, als Bordexemplaram Flughafen sowie als Supplement in "Handelsblatt" und"WirtschaftsWoche". Weitere Supplements erscheinen in der "Welt amSonntag" und der "Frankfurter Allgemeinen Sonntagszeitung".Thematischer Fokus ist die digitale Transformation. Zur Zielgruppezählen Unternehmer, Gründer, Führungskräfte und Investoren.Herausgeberin ist Brigitte Zypries. Mehr unterDUB.de/dub-unternehmer-magazinPressekontakt:Eyke Katharina JungeSchanzenstr. 7020357 HamburgTel. 040/468832-55E-Mail: eyke.junge@dub.deOriginal-Content von: DUB UNTERNEHMER-Akademie, übermittelt durch news aktuell