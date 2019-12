Norddeutsches Unternehmen stellt einzigartiges mobiles Hybrid E-Tankstellen System für Elektrofahrzeuge vor (FOTO)

Ihlow/Riepe (ots) -- Keine externe Stromversorgung durch Energieversorger notwendig- Mobil und flexibel überall an fast jedem Ort ohne Fundamente undNetz-Versorgung einsetzbar- "Fast Charge" mit hohen Ladeleistungen an 3 Ladepunkten proModul gleichzeitig möglichDie HYB Energy GmbH stellt ein einzigartiges Hybrid "Fast Charge" E-TankstellenSystem" vor. Zu den wesentlichen Merkmalen zählt die leistungsstarkeEnergieerzeugung aus verschiedenen Energiequellen wie Hybrid Motor, Solar undvertikale Windenergie in einem Modul. Durch das Eigengewicht stellen z.B. einLade und ein Batterie- Speicher Modul das Fundament für eine VertikaleWindkraftanlage oder in Kombination einen 5G Funkmast. Das ermöglicht imGegensatz zu allen anderen am Markt vertretenen Ladesäulen einen von Netz-Infrastruktur unabhängigen Betrieb an fast jedem Ort.Durch die Mobilität und Modulbauweise der Anlagen ergeben sich vielfältigeEinsatzmöglichkeiten bis hin zur Großtankstelle mit "Lounge Modulen".Ausgestattet mit Getränke und Snackautomaten kann entspannt die Ladezeitüberbrückt werden. Zahlung über App oder Kreditkarte zählen ebenso zum Standardwie auch die permanente Telemetrie- Überwachung aller Funktionen derE-Tankstellen Module. Energie- Speicher Module mit bis zu 500KW und "Plug inHybrid" Technik ergänzen das Lieferprogramm.Ein deutschlandweiter Netzausbau für E-Mobilität wird noch Jahre dauern undMilliarden Euro kosten. Ohne flächendeckende Ladesäulen- Infrastruktur wird dieAkzeptanz und der Verkauf von E-Autos weiterhin auf sich warten lassen. Jedesherkömmliche Schnell- Ladekonzept benötigt Netzstrom der weder kurzfristig nochin ausreichender Menge bereitgestellt werden kann. Dazu kommen noch langwierigeGenehmigungsverfahren und hohe Kosten für Kabelverlegung, Trafostationen undPlanung. HYB Energy GmbH löst diese Probleme kurzfristig durch mobile Hybrid-Technik die Stromnetze entlastet und die E-Mobilität in Fahrt bringt!Einsatzgebiete sind u.a. Bundesstraßen- und Autobahnparkplätze, Raststätten,Tankstellen, Einkaufszentren ohne ausreichende Netzkapazitäten und der ländlicheRaum.Weitere "Fast Charge" Module für Nutzfahrzeuge, Busse und Baumaschinen sindgeplant.Am Standort zwischen Aurich und Emden soll der Produktionsstart derLadeeinheiten in 2020 beginnen. Für Produktion, Service und Wartung können inDeutschland und Europa mittelfristig viele hundert neue Arbeitsplätze entstehen.Der aktuelle Abbau von tausenden Arbeitsplätzen in der NorddeutschenWindkraftbranche könnte so teilweise abgefedert werden.Mit Unterstützung von Politik und Industrie können mittelfristig mehrere tausendLadeeinheiten in Betrieb gehen. In Deutschland und Europa. Ohne Netzversorgungund langwierige Baugenehmigung.Die HYB Energy GmbH ist Bestandteil einer "Strategischen Allianz" aus 4Unternehmen unter einer Führung. Wir beschäftigen uns seit 30ig Jahrenerfolgreich mit mobiler Energieversorgung, Notstromtechnik, TelemetrieAntennentechnik, Entwicklung und Konstruktion u.a. für die Luft und Raumfahrt.Kontakt für Rückfragen:Uwe WeckmüllerCEO04928 919220Mobil: 01704501447Mail: weckmueller@hyb-energy.dewww.hyb-energy.deWeiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/139244/4455732OTS: HYB energy GmbHOriginal-Content von: HYB energy GmbH, übermittelt durch news aktuell