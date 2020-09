Norddeutsche fahren Ganzjahresreifen - Bayern setzen auf Reifenwechsel

München (ots) -- Hamburg, Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein sind Hochburgen für Ganzjahresreifen- Jetzt bester Zeitpunkt für Reifenkauf - Preise auf Tiefpunkt und deutlich günstiger als 2019- Dank Anbietervergleich identischen Reifen 53 Prozent günstiger kaufen Im Norden sind Autofahrer mit Ganzjahresreifen unterwegs. In Hamburg war mehr als jeder zweite verkaufte Autoreifen über CHECK24 in den vergangenen zwölf Monaten ein Ganzjahres- bzw. Allwetterreifen. Besonders hoch ist der Anteil an Verbrauchern, die sich den Reifenwechsel sparen wollen, auch in Berlin, Bremen und Schleswig-Holstein.*Im Süden der Republik sind die Allwetterreifen deutlich unbeliebter. In Thüringen und Bayern liegt der Anteil nur bei 13 Prozent. Auch in Sachsen und Baden-Württemberg setzten Autofahrer eher auf Sommer- und Winterreifen."Ganzjahresreifen sind ein Kompromiss aus Sommer- und Winterreifen", sagt Dr. Dominik Drerup, Geschäftsführer Autoteile bei CHECK24. "Wenigfahrer, die in einer Region mit milden Wintern leben und ihren Wagen vor allem im Stadtverkehr nutzen, sind mit Ganzjahresreifen gut beraten. Sie können sich den Aufwand und die Kosten für die Reifenwechsel sparen."Jetzt bester Zeitpunkt für ReifenkaufVerbraucher, die auf der Suche nach neuen Pneus für ihr Fahrzeug sind, sollten zeitnah zuschlagen. Zu Beginn des Herbstes sind die Reifenpreise traditionell niedrig. Die 100 beliebtesten Ganzjahres- und Winterreifen sind aktuell im Durchschnitt mehr als vier Prozent günstiger als noch Anfang Juni. Damit sind in diesem Jahr die Preise noch stärker gefallen als 2019. Zu lange sollten Kunden aber nicht mehr warten. Im vergangenen Jahr zogen die Preise in der zweiten Oktoberwoche wieder deutlich an.Anbietervergleich lohnt sich - Sparpotenziale von über 50 ProzentBeim Reifenkauf können Autofahrer die Anschaffungskosten mehr als halbieren, wenn sie verschiedene Angebote für Ganzjahres- oder Winterreifen vergleichen. Ein Goodyear Vector 4 Seasons G3 (FP XL) 235/40 R18 95W kostete zum Betrachtungszeitpunkt beim teuersten Anbieter 317 Euro. Beim günstigsten werden nur 150 Euro fällig. Bei einem kompletten Reifensatz liegt die Ersparnis bei 668 Euro (53 Prozent).Auch beim Pirelli Winter Sottozero 3 (XL) 235/45 R17 97V lassen sich durch einen Anbietervergleich 49 Prozent der Kosten sparen. Der teuerste Anbieter verlangt zum Betrachtungszeitpunkt 192 Euro, der günstigste lediglich 98 Euro - eine Ersparnis von 94 Euro pro Reifen.*Basis: alle über CHECK24 verkauften Reifen zwischen Oktober 2019 und September 2020Über CHECK24CHECK24 ist Deutschlands größtes Vergleichsportal. Der kostenlose Online-Vergleich zahlreicher Anbieter schafft konsequente Transparenz und Kunden sparen durch einen Wechsel oft einige hundert Euro. Privatkunden wählen aus über 300 Kfz-Versicherungstarifen, über 1.000 Strom- und über 850 Gasanbietern, mehr als 300 Banken und Kreditvermittlern, über 300 Telekommunikationsanbietern für DSL und Mobilfunk, über 10.000 angeschlossenen Shops für Elektronik, Haushalt und Autoreifen, mehr als 150 Mietwagenanbietern, über 1.000.000 Unterkünften, mehr als 700 Fluggesellschaften und über 75 Pauschalreiseveranstaltern. Die Nutzung der CHECK24-Vergleichsrechner sowie die persönliche Kundenberatung an sieben Tagen die Woche ist für Verbraucher kostenlos. Von den Anbietern erhält CHECK24 eine Vergütung.CHECK24 unterstützt EU-Qualitätskriterien für VergleichsportaleVerbraucherschutz steht für CHECK24 an oberster Stelle. Daher beteiligt sich CHECK24 aktiv an der Durchsetzung einheitlicher europäischer Qualitätskriterien für Vergleichsportale. Der Prinzipienkatalog der EU-Kommission "Key Principles for Comparison Tools" enthält neun Empfehlungen zu Objektivität und Transparenz, die CHECK24 in allen Punkten erfüllt - unter anderem zu Rankings, Marktabdeckung, Datenaktualität, Kundenbewertungen, Nutzerfreundlichkeit und Kundenservice.Pressekontakt:Edgar Kirk, Public Relations Manager, Tel. +49 89 2000 47 1175,edgar.kirk@check24.de Daniel Friedheim, Director Public Relations,Tel. +49 89 2000 47 1170, daniel.friedheim@check24.deOriginal-Content von: CHECK24 GmbH, übermittelt durch news aktuell