Norddeutsche Küstenländer setzen auf Wasserstoff

BREMEN (dpa-AFX) - Die fünf norddeutschen Küstenländer intensivieren ihre Anstrengungen zum Ausbau der gemeinsamen Wasserstoffstrategie.



Dabei erwägen sie die Einrichtung einer Leit- und Koordinierungsstelle. Bei der Gestaltung wollten sie eng mit der Wirtschaft in Norddeutschland zusammenarbeiten, wie die Wirtschafts- und Verkehrsminister von Bremen, Niedersachsen, Mecklenburg-Vorpommern, Hamburg und Schleswig-Holstein bei einem Treffen am Freitag in Bremen mitteilten.

"Wir sind entschlossen, die Strategie und den damit verbundenen Transformationsprozess konsequent weiter voranzutreiben, um unsere Wirtschaft und Industrie zu revolutionieren, die Energiewende zu realisieren und als führende Wasserstoff-Region norddeutsche Erfolgsgeschichte zu schreiben", sagte Hamburgs Wirtschaftssenator Michael Westhagemann (parteilos).

Vor allem "grüner" Wasserstoff, für dessen Herstellung Ökostrom eingesetzt wird, soll beim klimafreundlichen Umbau von Produktionsprozessen in der Wirtschaft eine große Rolle spielen. Umstritten ist aber, in welchen Bereichen genau "grüner" Wasserstoff zum Einsatz kommen soll. Derzeit ist der Energieträger noch knapp und vergleichsweise teuer./hr/DP/zb