Nordderby bringt Zweitligarekord: 737.000 Zuschauer sahen Montagsspiel St. Pauli gegen HSV auf Sky Sport

Unterföhring (ots) -- Reichweitenstärkstes Einzelspiel der 2. Bundesliga auf Sky,Marktanteil 2,7%- Insgesamt 1,61 Millionen Zuschauer sahen 6. Spieltag auf SkyUnterföhring, 17. September 2019 - Hochemotionales Derby, höchsteReichweiten für Sky: Die gestrige Partie FC St. Pauli gegen HamburgerSV hat Sky Sport einen neuen Allzeitrekord in der 2. Bundesligabeschert. 737.000 Zuschauer sahen das Spiel am Montag auf Sky Sport.Der Marktanteil unter den Gesamtzuschauern (Z3+) lag bei 2,7 Prozent.Damit übertrumpfte das Spiel den bisherigen Bestwert aus dervergangenen Saison, als rund 730.000 Zuschauer das damalige Topspielzwischen 1. FC Köln und Hamburger SV sahen.Insgesamt 1,61 Millionen Zuschauer (Z3+) sahen die neunZweitliga-Partien auf Sky Bundesliga am Wochenende.Nicht eingerechnet in alle genannten Reichweiten sind dieAbrufzahlen via Sky Go, Sky Ticket und die Out-of-Home-Reichweiten inden Sky Sportsbars.Quelle: AGF Videoforschung in Zusammenarbeit mit GfK; videoSCOPE1.1; linearÜber Sky Deutschland:Sky Deutschland ist einer der führenden Entertainment-Anbieter inDeutschland, Österreich und der Schweiz. Das Programmangebot bestehtaus bestem Live-Sport, exklusiven Serien, neuesten Filmen,vielfältigen Kinderprogrammen, spannenden Dokumentationen undunterhaltsamen Shows - viele davon Sky Originals. Neben dem freiempfangbaren Sender Sky Sport News HD können Zuschauer das Programmzuhause und unterwegs über Sky Q und Sky Ticket sehen. DieEntertainment-Plattform Sky Q bietet alles aus einer Hand: Sky undFree-TV-Sender, tausende Filme und Serien auf Abruf, Mediatheken undviele weitere Apps. Mit Sky Ticket streamen Kunden Serien, Filme undLive-Sport räumlich und zeitlich flexibel sowie auf monatlichkündbarer Basis. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil der Comcast Group und gehört zu Europas führendemUnterhaltungskonzern Sky Limited.Pressekontakt:Jens BohlExternal CommunicationsTel. +49 (0) 89 9958 6869jens.bohl@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell