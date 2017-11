Nordderby in der Champions League: Flensburg gegen Kiel am Mittwoch exklusiv live nur bei Sky

Unterföhring (ots) -- Von Mittwoch bis Sonntag überträgt Sky insgesamt zehn Partienaus der DKB Handball-Bundesliga und der EHF Champions League live undexklusiv- "Kretzschmar - der Handball-Talk" am Sonntag ab 17.00 Uhr fürjedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD- Mit Sky Ticket tages-, wochen- oder monatsweise auch ohne langeVertragsbindung bei allen Spielen live dabei seinUnterföhring, 28. November 2017 - DerEHF-Champions-League-Spieltag steht für die drei deutschen Teamsbereits am Mittwoch auf dem Plan. Dabei treffen die SGFlensburg-Handewitt und der THW Kiel im direkten Duell aufeinander.Im Hinspiel endete das Nordderby unentschieden, vor heimischenPublikum ist Flensburg leichter Favorit. Beide Teams konnten amvergangenen Spieltag Siege einfahren - während Kiel gegen Brest mit33:23 gewann, siegte Flensburg in Celje mit 30:27.Die Rhein-Neckar Löwen verpassten es nach einer starken Leistungdem noch ungeschlagenen Titelverteidiger Vardar Skopje die ersteNiederlage zuzufügen und mussten sich letztlich mit einemUnentschieden zufriedengeben. Beim Tabellenletzten aus Zagreb sollnun ein Sieg her.Sky berichtet ab 18.50 Uhr live vom Spiel in Zagreb, ab 19.00 Uhrmelden sich Moderator Jens Westen und Sky Experte Heiner Brand ausder Flens-Arena, um auf das Nordderby einzustimmen. Kommentiert wirddas deutsche Duell in der Königsklasse von Karsten Petrzika undMartin Schwalb.Die Bundesliga am Donnerstag, Samstag und SonntagDer 15. Spieltag der DKB Handball-Bundesliga startet amDonnerstagabend mit dem Topspiel SC Magdeburg - TBV Lemgo. Außerdemspielt die MT Melsungen gegen Ludwigshafen und der TuS N-Lübbeckegegen FRISCH AUF! Göppingen. Sky überträgt das Topspiel sowie diebeiden weiteren Partien der DKB Handball-Bundesliga am Donnerstaglive und exklusiv. Moderator Jens Westen begrüßt die Zuschauer ab18:30 Uhr.Nachdem der THW Kiel den Tabellenvorletzten TV Hüttenberg bereitsam Samstagabend empfängt (ab 20.15 Uhr live bei Sky), wird der 15.Spieltag am Sonntag komplettiert. Neben den drei Einzelspielen,unter anderem die TSV Hannover-Burgdorf gegen den VfL Gummersbach,meldet sich Gregor Teicher um 12.00 Uhr auch mit der Konferenz. DenAbschluss bildet ab 14.30 Uhr das "Topspiel am Sonntag" zwischen denRhein-Neckar Löwen und dem HC Erlangen, das Markus Götz und HenningFritz kommentieren. Moderatorin Christina Rann und Sky Experte MartinSchwalb führen durch den Nachmittag.Nach Spielende wird der Spieltag ab 17.00 Uhr für jedermann freiempfangbar auf Sky Sport News HD mit "Kretzschmar - derHandball-Talk" abgerundet.Highlights der DKB Handball-Bundesliga und der EHF ChampionsLeague am Sonntagabend auf Sky Sport News HDKomplettiert und zusammengefasst werden der 15. Spieltag der DKBHandball-Bundesliga und der neunte Spieltag der EHF Champions Leagueam Sonntagabend für jedermann frei empfangbar auf Sky Sport News HD.Das HBL-Magazin von 21.30 bis 22.15 Uhr und das EHF-Magazin ab 22.30Uhr informieren Handballfans über alles Wissenswerte derzurückliegenden Begegnungen.Mit den Supersport Tickets flexibel auch ohne langeVertragsbindung live dabeiMit Sky Ticket (skyticket.de) können auch alle Handballfans, diekeine Sky Kunden sind, mit flexiblen Tages-, Wochen- undMonatstickets ohne lange Vertragsbindung live dabei sein. Über dasInternet bietet Sky Ticket alle Inhalte auf einer Vielzahl an Gerätenwie Smart-TVs, Spielekonsolen, Tablets, Smartphones und weiterenStreaming-Geräten. Ausführliche Informationen sind unter skyticket.deverfügbar.Die DKB Handball-Bundesliga und die VELUX EHF Champions League amMittwoch, Donnerstag, Samstag und Sonntag bei Sky und Sky Go sowieohne lange Vertragsbindung mit Sky Ticket und in zahlreichen SkySportsbars:Mittwoch:18.50 Uhr: HC PPD Zagreb - Rhein-Neckar Löwen live auf Sky Sport 2HD19.00 Uhr: SG Flensburg-Handewitt - THW Kiel live auf Sky Sport 1HDDonnerstag:18.30 Uhr: SC Magdeburg - TBV Lemgo live auf Sky Sport 2 HD18.30 Uhr TuS N-Lübbecke - FRISCH AUF! Göppingen, live auf SkySport 3 HD18.30 Uhr: SC Magdeburg - TBV Lemgo live auf Sky Sport 4 HDSamstag:20.15 Uhr: THW Kiel - TV Hüttenberg live auf Sky Sport 1 HDSonntag:12.00 Uhr: Vorberichte und die Sky Konferenz live auf Sky Sport 1HD12.00 Uhr: TSV Hannover-Burgdorf - VfL Gummersbach auf Sky Sport 7HD12.00 Uhr: GWD Minden - SG Flensburg-Handewitt auf Sky Sport 8 HD12.00 Uhr: HSG Wetzlar - TVB 1898 Stuttgart auf Sky Sport 9 HD14.30 Uhr Rhein-Neckar Löwen - HC Erlangen live auf Sky Sport 1 HD17.00 Uhr: "Kretzschmar - der Handball-Talk" live aus Berlin aufSky Sport News HD21.30 Uhr: HBL-Magazin auf Sky Sport News HD22.30 Uhr: EHF-Magazin auf Sky Sport News HDÜber Sky Deutschland:Mit über 5 Millionen Kunden und einem Jahresumsatz von über 2Milliarden Euro gehört Sky in Deutschland und Österreich zu denführenden Entertainment-Unternehmen. Das Programmangebot besteht ausLive-Sport, Spielfilmen, Serien, Kinderprogrammen undDokumentationen. Sky Deutschland mit Hauptsitz in Unterföhring beiMünchen ist Teil von Europas führender Unterhaltungsgruppe Sky plc.Über 22 Millionen Kunden in fünf Ländern sehen die exklusivenProgramme von Sky, wann immer und wo immer sie wollen (Stand: 30.September 2017).Pressekontakt:Kontakt für Medien:Thomas KuhnertSenior Manager Sports CommunicationsTel. 089 / 99 58 68 83Thomas.kuhnert@sky.detwitter.com/SkyDeutschlandOriginal-Content von: Sky Deutschland, übermittelt durch news aktuell