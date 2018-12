Nord Stream: USA drohen deutschen Unternehmen mit Sanktionen

Weitere Suchergebnisse zu "Uniper":

BERLIN (dpa-AFX) - Im Streit um die Ostseepipeline Nord Stream 2 drohen die USA deutschen Unternehmen offen mit Sanktionen.



"Unternehmen, die an Nord-Stream-Projekten mitarbeiten, laufen Gefahr, mit Sanktionen belegt zu werden", sagte der US-Botschafter in Deutschland, Richard Grenell, am Donnerstag in Berlin.

Er betonte, dass die Festnahme ukrainischer Soldaten durch die russische Küstenwache an der Zufahrt zum Asowschen Meer ein "wirklicher Bruch" sei. "Ich denke, das sollte die deutsche Regierung daran erinnern, dass die wachsende russische Aggression eine Dynamik hat, die nicht mit dem Kauf zusätzlichen Gases belohnt werden sollte."

Nord Stream 2 soll Gas direkt von Russland über die Ostsee nach Deutschland transportieren und wird von Privatunternehmen getragen, ist aber politisch unterstützt. Mehrere deutsche Unternehmen sind an der Pipeline beteiligt; der Bau hat längst begonnen. Die USA und die Ukraine, aber auch einige östliche EU-Staaten wie Polen wollen es stoppen./mfi/DP/nas