"Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens": Dreh einer actionreichen Folge mit Hinnerk Schönemann, Henny Reents und Marleen Lohse (FOTO)

Hamburg (ots) -Bei einer Explosion im Hafen von Schwanitz wird Kommissarin LonaVogt (Henny Reents) schwer verletzt - so beginnt die neunte Folge von"Nord bei Nordwest", der erfolgreichen Krimireihe von NDR und ARDDegeto. Wie sich herausstellt, war Lona einem Mordplan auf der Spur.Der Tierarzt und ehemalige Großstadt-Polizist Hauke Jacobs (HinnerkSchönemann) und seine Assistentin Jule Christiansen (Marleen Lohse)versuchen, den Fall zu lösen, bevor der Täter erneut zuschlagen kann."Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens" wird bis zum 10. Oktober aufder Halbinsel Priwall, in Travemünde, auf Fehmarn und rund um Hamburggedreht. Das Buch schrieb wie für fast alle bisherigen EpisodenHolger K. Schmidt. Regie führt diesmal der Grimme-Preisträger MarkusImboden. "Nord bei Nordwest - Dinge des Lebens" läuft voraussichtlichim Frühjahr 2020 als Donnerstagskrimi im Ersten.Zum Inhalt: Als Lona Vogt statt ihres Vaters zu einemgeheimnisvollen Treffen am Hafen von Schwanitz geht, wird sie durcheine Explosion schwer verletzt. Hauke Jacobs und Jule Christiansensetzen alles daran, den Täter zu finden und zur Rechenschaft zuziehen - genauso wie Lonas Vater Reimar Vogt (Peter Prager). Nur dassihm nicht an einer rechtsstaatlichen Lösung gelegen ist. Hauke Jacobsfindet heraus, dass Lona einem Mordplan auf der Spur war, ihreletzten Notizen drehen sich um ein gefährliches Gift. Als auf demAnwesen des Großbauern Müller der Vorarbeiter Feitinger vergiftetwird, spitzt sich die Situation zu...Neben den Genannten spielen u. a. Cem-Ali Gültekin, Picco vonGroote, Rainer Furch, Nadine Boske und Joshy Peters. Produzentin istClaudia Schröder (Aspekt Telefilm), Kamera: Carl-Friedrich Koschnick,Produktionsleitung: Joshua Lantow. Die Redaktion haben DonaldKraemer, Patrick Poch (NDR) und Katja Kirchen (ARD Degeto).