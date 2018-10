"Nord Nord Mord" im ZDF: Peter Heinrich Brix übernimmt Sylter Kommissariat (FOTO)

Mainz (ots) -Hauptkommissar Carl Sievers (Peter Heinrich Brix) übernimmt alsNachfolger von Theo Clüver die Dienststelle der SylterKriminalpolizei. Der neunte Film der ZDF-Reihe "Nord Nord Mord -Sievers und die Frau im Zug" wird am Montag, 15. Oktober 2018, 20.15Uhr, als "Fernsehfilm der Woche" ausgestrahlt. Bereits ab Sonntag,14. Oktober 2018, 10.00 Uhr, ist der Film in der ZDFmediathekabrufbar.Die erste Begegnung zwischen Sievers und seinen neuen MitarbeiternIna Behrendsen (Julia Brendler) und Hinnerk Feldmann (Oliver Wnuk)verläuft etwas frostig - zumal sich beide selbst Hoffnung auf denfreigewordenen Posten gemacht hatten. Sie können Sievers auch keinWort darüber entlocken, warum er von seinem bisherigen Arbeitsplatzin Kiel nach Sylt versetzt wurde.Gleich an Sievers' zweitem Tag auf der Insel wird bei den Düneneine Leiche gefunden. Der Tote ist Gunnar Schneider, Oberkommissarder Kieler Schutzpolizei. In seinem Hotelzimmer finden sich 30.000Euro und eine Kamera mit Fotos des Gastronomen Oliver Kruse (RalphHerforth). Kruse steht unter Verdacht, in seinen Lokalen auf Sylt undin Kiel mit Drogen zu dealen. Hat Schneider ihn erpresst?In Kiel findet Sievers eine neue Spur. Schneider hatte ein paarMonate vorher eine Fahrerflucht mit Todesfolge bearbeitet. Bei demUnfall wurde die sechsjährige Tochter von Sandy Freyer (Sinja Dieks)getötet. Sandy ist seit drei Tagen verschwunden. Haben GunnarSchneider und Sandy Freyer eine Spur zu dem Unfallfahrer gefunden undsind dieser auf eigene Faust nachgegangen?Thomas Jauch führte Regie, das Buch stammt von Stefan Cantz undJan Hinter. In weiteren Rollen spielen Victoria Trauttmansdorff,Adina Vetter, Angelika Thomas, Timo Jacobs, Anne Weber, Sophie Dalund andere.Pressemappe: https://ly.zdf.de/qzf/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFAnsprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/nordnordmordPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell