"Nord Nord Mord - Clüver und die wilde Nacht" / Robert Atzorn ermittelt fürs ZDF auf Sylt (FOTO)

Ein toter Clubbetreiber und ein Kollege mit Filmriss -Hauptkommissar Clüver (Robert Atzorn) steht ein besonders heiklerFall bevor. Der Film "Clüver und die wilde Nacht" aus der Krimireihe"Nord Nord Mord" ist am Dienstag, 3. Januar 2017, 20.15 Uhr, im ZDFzu sehen. Neben Robert Atzorn, Julia Brendler und Oliver Wnuk spielenCarolina Vera, Nikolai Kinski, Rainer Piwek, Waldemar Kobus, AnneWeber und andere. Anno Saul führte Regie nach einem Buch von StefanCantz und Jan Hinter.Putzfrau Jamila (Carolina Vera) findet den Sylter ClubbetreiberRonny Klöcker (Marek Schulz) tot in seinem Haus. Überall istSexspielzeug verteilt. Ist ein Verbrechen geschehen oder gab es einen"erotischen Unfall" mit Todesfolge? Klöcker hatte zuvor mit vierjungen Frauen gefeiert, die sich aber nicht mehr an die wilde Nachterinnern können. Da entdecken Clüver und Teamkollegin Ina Behrendsen(Julia Brendler) ihren Kollegen Hinnerk (Oliver Wnuk) im Bett einerder Frauen. Auch Hinnerk hat einen Filmriss.Hinnerk muss seine Erinnerung wiederfinden und sein nassgewordenes Handy in Gang bringen, denn darauf sind wertvolleSchnappschüsse aus der Tatnacht gespeichert. Clüver und Ina habenunterdessen neben den vier Frauen noch weitere Verdächtige im Visier.Schließlich gelingt es Hinnerk, den entscheidenden Hinweis auf denMörder zu liefern.