"Nord Nord Mord - Clüver und die tödliche Affäre" / Robert Atzorn im ZDF-"Fernsehfilm der Woche" (FOTO)

Mainz (ots) -Ein rätselhafter Mord ohne Leiche fordert Hauptkommissar Clüver(Robert Atzorn) in einer neuen Folge der ZDF-Krimi-Reihe "Nord NordMord" heraus. "Clüver und die tödliche Affäre" ist am Montag, 20.März 2017, 20.15 Uhr, als "Fernsehfilm der Woche" im ZDF zu sehen.Neben Robert Atzorn, Julia Brendler und Oliver Wnuk spielen AnnetteFrier, Peter Lohmeyer, Jule Ronstedt, Hansjürgen Hürrig, MartinLindow und andere. Christian Theede inszenierte den Krimi nach einemBuch von Thomas Oliver Walendy.Eine anonyme Anruferin meldet sich bei der Sylter Polizei undbehauptet, die Leiche des vermissten Bildhauers Kipling in einemTeich entdeckt zu haben. Doch als die Kommissare dort eintreffen, istdie Leiche verschwunden. Die Identität der Anruferin ist baldermittelt - eine Angestellte der Firma "Sylter Glanz". Auch sie istplötzlich unauffindbar.Kipling war ein halbes Jahr zuvor mit seiner Segelyacht vorDänemark gekentert. Während Hinnerk (Oliver Wnuk) und Ina (JuliaBrendler) mit ihren dänischen Kollegen auf der Insel Römö ermitteln,kümmert sich Clüver um die erste Verdächtige: Kiplings EhefrauBernadette (Annette Frier). Hat sie ihren Mann getötet? Als Clüversich in die Hauptverdächtige verliebt, gerät sein kriminalistischerSpürsinn ins Wanken.Presseportal: http://ly.zdf.de/LYpPA/http://twitter.com/ZDFpressehttp://twitter.com/ZDFhttp://facebook.com/ZDFkrimiAnsprechpartnerin: Susanne Priebe, Telefon: 040 - 66985-180;Presse-Desk, Telefon: 06131 - 70-12108, pressedesk@zdf.deFotos sind erhältlich über ZDF Presse und Information, Telefon:06131 - 70-16100, und überhttps://presseportal.zdf.de/presse/nordnordmordPressekontakt:ZDF Presse und InformationTelefon: +49-6131-70-12121Original-Content von: ZDF, übermittelt durch news aktuell