NordVPN veröffentlicht offiziell seinen neuen Passwortmanager NordPass

Nikosia, Zypern (ots/PRNewswire) - Vor kurzem hat NordVPN weitereCybersicherheitsprodukte vorgestellt, wie z. B. ein Dateiverschlüsselungstoolund eine Business-VPN-Lösung.NordVPN, einer der weltweit führenden VPN-Dienstleister, hat sein neuestesCybersicherheitsprodukt auf den Markt gebracht. NordPass (https://nordpass.com/)ist ein Passwortmanager, der mit Fokus auf Einfachheit und Sicherheit entwickeltwurde. Dieses Tool spart Ihnen Speicherplatz für wichtigere Dinge als Logins.Wenn es um Cybersicherheit geht, haben die Menschen viele schlechteGewohnheiten. Dazu gehören auch Passwörter: von der Aufbewahrung derLogin-Informationen in Haftnotizen oder Notizbüchern bis hin zur Verwendung von"Passwort" oder "123456". Und das Schlimmste von allem - sie alle fürverschiedene Konten wiederzuverwenden."Einige finden Passwörter unwichtig, andere neigen dazu, ihre Fantasie fürverschiedene Aufgaben zu bewahren. Andere haben Probleme damit, sich anschwierige Kombinationen von Buchstaben und Zahlen zu erinnern. Wir kennen dasalle, und deshalb haben wir uns den NordPass ausgedacht", sagt Laura Tyrell,Pressesprecherin bei NordVPN (https://nordvpn.com/).Wie ein Generalschlüssel passt sich NordPass den Bedürfnissen aller an. NordPasshilft nicht nur, neue komplexe Passwörter zu generieren, sondern ermöglichtauch, diese sicher mit Freunden oder Mitarbeitern zu teilen. Und vor allem merktsich dieser Passwortmanager alles: von komplexen Anmeldungen über privateNotizen bis hin zu Kreditkarten.Um die Sicherheit der Informationen zu gewährleisten, verwendet NordPass dieTop-of-the-Field-Verschlüsselung XChaCha20 für den Passwortvault und Argon 2 fürdie Schlüsselableitung. Benutzer können auch eine optionaleZwei-Faktor-Authentifizierung für zusätzliche Sicherheit wählen. Darüber hinauswird das neue Tool über eine Nullwissen-Architektur verfügen, um höchsteSicherheit zu gewährleisten."Passwort-Informationen gehören nur Benutzern - deshalb ist unser Produkt miteiner Nullwissen-Verschlüsselung ausgestattet. Wenn Ihre Daten unsere Servererreichen, sind sie bereits auf Ihrem Gerät verschlüsselt. Das bedeutet, dasswir kein Wissen über die in Ihrem Tresor gespeicherten Gegenstände haben",erklärt Laura Tyrell.NordPass wird von Cybersicherheitsexperten unterstützt und ist einfach zubedienen. Sie können benutzerfreundliche Browser-Erweiterungen für Chrome,Firefox, Opera, Brave, Edge und Vivaldi sowie Apps für iOS und Androidherunterladen. Es gibt Premium- und Freemium-Versionen von NordPass.Vor kurzem hat NordVPN weitere Sicherheitsdienste vorgestellt, wie z. B. dasDateiverschlüsselungstool NordLocker (https://nordlocker.com/) und eine BusinessVPN-Lösung Nord VPN- (https://nordvpnteams.com/)Teams.ÜBER NORDVPNNordVPN ist der weltweit fortschrittlichste VPN-Dienstleister, der von über 12Millionen Internetnutzern weltweit genutzt wird. NordVPN bietet doppelteVPN-Verschlüsselung, Malware-Blockierung und Onion Over VPN. Das Produkt istsehr benutzerfreundlich, bietet einen der besten Preise auf dem Markt, hatweltweit über 5.000 Server in 60 Ländern und ist P2P-fähig. Eines derHauptmerkmale von NordVPN ist die Zero-Log-Richtlinie. Weitere Informationenfinden Sie unter: nordvpn.com (https://nordvpn.com/).Foto: https://mma.prnewswire.com/media/1036660/Nordpass.jpgPressekontakt:Laura TyrellNordVPNHead of Public Relationslaura@nordvpnmedia.com+442071935406Weiteres Material: https://www.presseportal.de/pm/138536/4452553OTS: NordVPNOriginal-Content von: NordVPN, übermittelt durch news aktuell