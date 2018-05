NordLB stärkt Eigenkapital weiter

HANNOVER (dpa-AFX) - Mitten in der Diskussionen über eine mögliche Schieflage der Landesbank hat die NordLB ihr Kapitalpolster im ersten Quartal weiter gestärkt.



Die Kernkapitalquote stieg in den ersten drei Monaten auf 12,8 Prozent - nach 10,5 Prozent ein Jahr zuvor und 12,4 Prozent Ende 2017, wie die NordLB am Mittwoch in Hannover mitteilte. Kapitalpolster sind für Geldhäuser wichtig, um Krisen abfedern zu können. Unter dem Strich verdiente die Landesbank von Januar bis Ende März 43 Millionen Euro. Im Vorjahreszeitraum waren es nach Sondererträgen 248 Millionen Euro, allerdings sei ein Vergleich mit den Vorjahreszahlen wegen eines neuen Rechnungslegungsstandards nur eingeschränkt möglich.

Kürzlich hatte Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) dem Eindruck widersprochen, die NordLB befinde sich im Krisenmodus. Die Landesbank war nach Milliardenverlusten 2016 im vergangenen Jahr in die Gewinnzone zurückgekehrt, ihre Eigenkapitaldecke könnte aber zu dünn sein, wenn die Bankenaufsicht die Anforderungen verschärft. Daher braucht sie mehr Kapital. Diskutiert wird unter anderem eine mögliche Kapitalspritze durch die Eigentümer - die Bundesländer Niedersachsen und Sachsen-Anhalt. Der Abbau riskanter Schiffskredite kommt derweil voran./tst/DP/jha