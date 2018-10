NordLB-Mitarbeiter demonstrieren aus Sorge um Arbeitsplätze

Weitere Suchergebnisse zu "Commerzbank":

HANNOVER (dpa-AFX) - Getrieben von der Sorge um ihre Arbeitsplätze haben am Mittwoch rund 250 NordLB-Mitarbeiter in Hannover gegen eine mögliche Privatisierung und Zerschlagung ihrer Bank demonstriert.



Nach einem Protestzug durch die Innenstadt überreichten sie Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) vor dem Landtag die Ergebnisse einer Unterschriftenaktion. Der Protest findet inmitten laufender Verhandlungen über die künftige Eigentümerstruktur der NordLB statt. Derzeit arbeitet das Geldhaus gemeinsam mit den Eigentümern an einem Konzept zur Stärkung der Kapitalquoten und zur höheren Profitabilität. Im Rennen sind sowohl Banken wie Finanzinvestoren.