NordLB-Mitarbeiter demonstrieren vor Landtag in Hannover

HANNOVER (dpa-AFX) - Inmitten laufender Verhandlungen über die künftige Eigentümerstruktur der NordLB planen Dutzende Mitarbeiter am Mittwoch (16.00 Uhr) eine Demonstration vor dem Landtag in Hannover.



Dabei wollen sie Niedersachsens Finanzminister Reinhold Hilbers (CDU) die Ergebnisse einer Unterschriftenaktion überreichen, mit der zum Erhalt einer öffentlichen Bank ohne private Investoren aufgerufen wird. Derzeit arbeitet das Geldhaus gemeinsam mit den Eigentümern an einem Konzept zur Stärkung der Kapitalquoten und zur höheren Profitabilität. Dabei sind sowohl Banken wie auch Finanzinvestoren im Rennen.

Die Gewerkschaft Verdi unterstützt die Forderung der Mitarbeiter gegen die Privatisierung und Zerschlagung der Bank. Haupteigentümer der NordLB sind die Länder Niedersachsen und Sachsen-Anhalt./rek/DP/he