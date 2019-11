Norcros: Was noch aussteht!

An der Heimatbörse London notiert Norcros per 25.11.2019, 18:11 Uhr bei 245 GBP. Norcros zählt zum Segment "Bauprodukte".

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Norcros auf Basis von insgesamt 8 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Die Aktie hat im vergangenen Jahr eine Rendite von 18,77 Prozent erzielt. Im Vergleich zu Aktien aus dem gleichen Sektor ("Industrie") liegt Norcros damit 16,51 Prozent über dem Durchschnitt (2,26 Prozent). Die mittlere jährliche Rendite für Wertpapiere aus der gleichen Branche "Bauprodukte" beträgt 3,93 Prozent. Norcros liegt aktuell 14,84 Prozent über diesem Wert. Aufgrund der Überperformance bewerten wir die Aktie auf dieser Stufe insgesamt mit einem "Buy".

2. Analysteneinschätzung: Von Analysten wird die Norcros-Aktie aktuell mit "Buy" bewertet. Dieses Rating setzt sich aus 2 "Buy"-, 0 "Hold"- und 0 "Sell"-Bewertungen zusammen, welche in den letzten zwölf Monaten abgegeben wurden. In einer zweiten Betrachtung ist auch die Einstufung der Analysten für den vergangenen Monat interessant. Hier hat sich folgendes Bild ergeben: 1 Buy, 0 Hold, 0 Sell. Damit führen die jüngsten Analysen zu einem Gesamturteil von "Buy". Legt man die durchschnittliche Kursprognose der Analysten zugrunde (285 GBP) hat das Wertpapier ein Aufwärtspotential von 14 Prozent (ausgehend vom letzten Schlusskurs, 250 GBP), was einer "Buy"-Empfehlung entspricht. Alles in allem erhält Norcros eine "Buy"-Bewertung für diesen Abschnitt der Analyse.

3. Fundamental: Das aktuelle Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von Norcros liegt bei einem Wert von 11,4. Die Aktie liegt damit im Vergleich zu Werten aus der Branche "Bauprodukte" (KGV von 22,72) unter dem Durschschnitt (ca. 50 Prozent). Aus Sicht fundamentaler Kriterien ist Norcros damit unterbewertet und erhält folglich eine "Buy"-Bewertung auf dieser Stufe.