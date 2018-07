Norcom Information: Haben Sie darauf geachtet?

Norcom Information weist zum 25.07.2018 einen Kurs von 40,85 EUR an der BörseXetra auf. Das Unternehmen wird unter "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" geführt.In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Norcom Information auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.1. Fundamental: Mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 42,29 ist die Aktie von Norcom Information auf Basis der heutigen Notierungen 28 Prozent niedriger als vergleichbare Unternehmen aus der Branche "Technology Services" (58,47) bewertet werden. Diese Kennzahl wiederum signalisiert eine Unterbewertung. Damit entsteht aus der Perspektive der fundamentalen Analyse die Einstufung "Buy".

