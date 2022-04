Norcom Information Aktie: Mal schauen, wie es hier weitergeht

Für die Aktie Norcom Information & aus dem Segment "IT-Beratung und andere Dienstleistungen" wird an der heimatlichen Börse Xetra am 04.04.2022, 10:37 Uhr, ein Kurs von 6.66 EUR geführt.

In einem komplexen Analyseprozess haben Analysten unseres Hauses Norcom Information & auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien eingeschätzt. Sämtliche Einzelkriterien führen zu einer Einstufung als "Buy", "Hold" oder "Sell". Daraus errechnet sich in der abschließenden Gesamtbetrachtung eine generelle Einstufung der Aktie.

1. Branchenvergleich Aktienkurs: Norcom Information & erzielte in den vergangenen 12 Monaten eine Performance von -26,74 Prozent. Ähnliche Aktien aus der "IT-Dienstleistungen"-Branche sind im Durchschnitt um 38,6 Prozent gestiegen, was eine Underperformance von -65,34 Prozent im Branchenvergleich für Norcom Information & bedeutet. Der "Informationstechnologie"-Sektor hatte eine mittlere Rendite von 33,49 Prozent im letzten Jahr. Norcom Information & lag 60,23 Prozent unter diesem Durchschnittswert. Die Unterperformance sowohl im Branchen- als auch im Sektorvergleich führt zu einem "Sell"-Rating in dieser Kategorie.

2. Technische Analyse: Der Durchschnitt des Schlusskurses der Norcom Information &-Aktie für die letzten 200 Handelstage liegt aktuell bei 9,44 EUR. Der letzte Schlusskurs (6,66 EUR) weicht somit -29,45 Prozent ab, was einer "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht entspricht. Schauen wir auf den Durchschnitt aus den letzten 50 Handelstagen. Für diesen Wert (7 EUR) liegt der letzte Schlusskurs nahe dem gleitenden Durchschnitt (-4,86 Prozent). Somit ergibt sich in diesem Fall eine andere Bewertung der Norcom Information &-Aktie, und zwar ein "Hold"-Rating. Unterm Strich erhält erhält die Norcom Information &-Aktie damit für die einfache Charttechnik ein "Hold"-Rating.

3. Sentiment und Buzz: Zu den weichen Faktoren bei der Einschätzung einer Aktie zählt auch die langfristige Beobachtung der Kommunikation im Netz. Unter diesem Gesichtspunkt hat die Aktie von Norcom Information & für die vergangenen Monate folgendes Bild abgegeben: Die Diskussionsintensität, die sich vor allem durch die Häufigkeit der Wortbeiträge zeigt, hat dabei die übliche Aktivität im Netz hervorgebracht. Daher erhält Norcom Information & für diesen Faktor die Einschätzung "Hold". Die sogenannte Rate der Stimmungsänderung blieb gering, es ließen sich kaum Änderungen identifizieren. Dies ist gleichbedeutend mit einer "Hold"-Einstufung. Damit ist Norcom Information & insgesamt ein "Hold"-Wert.