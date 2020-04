Norbord: Wer hätte das für möglich gehalten?

An der Heimatbörse Toronto notiert Norbord per 18.04.2020, 00:26 Uhr bei 17.2 CAD. Norbord zählt zum Segment "Waldprodukte".

Wie Norbord derzeit einzuschätzen ist, ergibt sich aus einer mehrstufigen Analyse. Dabei haben wir 8 Kategorien ausgewählt, die jeweils zum Ergebnis "Buy", "Hold" oder "Sell" führen. Diese Ergebnisse werden schlussendlich zum Gesamtergebnis konsolidiert.

1. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Norbord von 16,16 CAD ist mit -50,88 Prozent Entfernung vom GD200 (32,9 CAD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Sell"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 25,41 CAD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Sell"-Signal vorliegt, da der Abstand -36,4 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Norbord-Aktie als "Sell" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

2. Fundamental: Der wichtigste Indikator für die fundamentale Analyse ist das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Auf dessen Basis ist Norbord mit einem Wert von 19483,1 deutlich teurer als das Mittel in der Branche "Papier & Forstprodukte" und daher überbewertet. Das Branchen-KGV liegt bei 98,51 , womit sich ein Abstand von 19678 Prozent errechnet. Daher stufen wir den Titel als "Sell"-Empfehlung ein.

3. Dividende: Wer aktuell in die Aktie von Norbord investiert, kann bei einer Dividendenrendite in Höhe von 4,41 % gegenüber dem Durchschnitt der Branche Papier & Forstprodukte einen Mehrertrag in Höhe von 1,71 Prozentpunkten erzielen. Damit fallen die Dividenden des Unternehmens höher aus, womit sich die Bewertung "Buy" für die Ausschüttungspolitik des Konzerns ergibt.