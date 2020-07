Noratis: Exklusiv-Interview mit CFO André Speth

Unser heutiger Interviewpartner ist der CFO der Noratis AG, André Speth.

Die Noratis AG ist Bestandsentwickler von Wohnimmobilien in Deutschland mit dem Motto „Investiert in Wohnen“. Sie investiert insbesondere in die Aufwertung von in die Jahre gekommenen Werkswohnungen, Quartieren und Siedlungen in Mittel- und Kleinstädten, sowie in Randlagen von Ballungsgebieten und legt dabei den Fokus auf technische und kaufmännische Entwicklungsmaßnahmen durch intensives ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung