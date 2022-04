Noratis AG-Aktie: Unterstützung!

Praktische Unterstützung für Flüchtlinge aus der Ukraine - Unterkunft für Flüchtlinge in Noratis-Wohnungen - Kooperation mit Städten und Landkreisen in ganz Deutschland - 50.000 Euro Spende der Muttergesellschaft des Hauptgesellschafters Merz Real Estate für den Erstaufbau Wohnraum für Flüchtlinge In Kooperation mit Städten und Landkreisen in ganz Deutschland stellt die Noratis AG - ein führender Wohnimmobilienbestandsentwickler - Wohnraum für Flüchtlinge… Hier weiterlesen