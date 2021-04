Noram schließt Vermessung des Projektgebiets Zeus per Drohne ab und veröffentlicht Unternehmens-Update

Quelle: IRW Press

Vancouver, British Columbia, Kanada – 7. April 2021 – Noram Ventures Inc. (“Noram” oder das “Unternehmen”) (TSX – Venture: NRM / Frankfurt: N7R / OTCQB: NRVTF) gibt bekannt, dass es eine Vermessung des Projektgebiets Zeus per Drohne beendet hat. Die Vermessung wurde von Strix Imaging: Aerial Mapping and Imaging Services durchgeführt. Strix Imaging ist ein Unternehmen für Luftbildfotografie und ... Jetzt HIER klicken und mehr lesen!



zur Originalmeldung