Noram Ventures: Die Bullen drängen auf den Ausbruch

Am 28. Oktober gelang es den Bullen, die Noram Ventures-Aktie auf einem Tief bei 0,066 Euro zu stabilisieren und eine neue Aufwärtsbewegung einzuleiten. Sie überwand recht schnell die 50-Tagelinie und gewann anschließend an Dynamik. In einer steilen Aufwärtsbewegung schnellte der Kurs bis zum 30. November auf ein Hoch bei 0,361 Euro empor.

Dieser Anstieg wird seitdem in einer volatilen Seitwärtsbewegung



