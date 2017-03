Unterföhring (ots) -Enttäuschung pur bei Nora Tschirner! In "jerks." (14. März, 23:15Uhr, ProSieben) überrascht Schauspielerin Nora Tschirner ihrenKollegen Christian Ulmen zufällig bei Dreharbeiten zu einer Komödie.Gemeinsam ziehen sie sich in seine Garderobe zurück und Nora machtihm eine Szene, weil er sich für anspruchslose Filme und Werbunghergibt: "Ich hätte nie gedacht, dass das mit Dir passiert. Wach auf!Vor 15 Jahren hast Du das letzte Mal etwas mit Geist gemacht. Das warunser Ding - was ist danach gekommen? Du machst nur nochSchwiegermutter-Rotz. Das ist doch scheiße, Chrissel!" Mit Tränen inden Augen verlässt Nora sichtlich ernüchtert den Raum und murmelt:"Und ich habe Dich mal geliebt"Foto: © maxdome/ProSieben/André KowalskiDieses Bild darf bis Ende März 2017 honorarfrei fuer redaktionelleZwecke und nur im Rahmen der Programmankuendigung verwendet werden.Spaetere Veroeffentlichungen sind nur nach Ruecksprache undausdruecklicher Genehmigung derÊProSiebenSat1 TV DeutschlandÊGmbHmoeglich. Nicht fuer EPG! Verwendung nur mit vollstaendigemCopyrightvermerk. Das Foto darf nicht veraendert, bearbeitet und nurim Ganzen verwendet werden. Es darf nicht archiviert werden. Es darfnicht an Dritte weitergeleitet werden.Voraussetzung fuer die Verwendung dieser Programmdaten ist dieZustimmung zu den Allgemeinen Geschaeftsbedingungen der Presseloungesder Sender der ProSiebenSat.1 Media SE.Pressekontakt:Bei Fragen: 089/9507-1170.Original-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuell