-Nopec Geophysical ASA: Kommt jetzt der Hammer?

Die vorliegende Analyse beschäftigt sich mit der Aktie -Nopec Geophysical ASA, die im Segment "Öl & Gas Ausrüstung & Dienstleistungen" geführt wird. Die Aktie notiert im Handel am 24.07.2018, 16:21 Uhr, an ihrer Heimatbörse Oslo mit 321,6 NOK.Auf Basis von insgesamt 6 Bewertungskriterien haben wir eine Einschätzung zum aktuellen Niveau für -Nopec Geophysical ASA entwickelt. Auf jeder Stufe erhält das Unternehmen die Bewertung "Buy", "Hold" bzw. "Sell". Daraus resultiert in einer abschließenden Gewichtung die Gesamtnote.1. Anleger: Ein Blick auf die Diskussion in Social Media zeigt folgendes Bild: Die Marktteilnehmer waren in den letzten Tagen grundsätzlich überwiegend positiv eingestellt gegenüber -Nopec Geophysical ASA. {POS_NEG_NEU_DAYS_1}. Die neuesten Nachrichten der vergangenen ein bis zwei Tage über das Unternehmen sind ebenfalls hauptsächlich positiv. Auf der Basis unserer Stimmungsanalyse erhält -Nopec Geophysical ASA daher eine "Buy"-Einschätzung. Insgesamt erhält -Nopec Geophysical ASA von der Redaktion für die Anlegerstimmung ein "Buy"-Rating.

Weiterlesen...