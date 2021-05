Noodles &: War die Aufregung umsonst?

Für die Aktie Noodles & stehen per 23.05.2021, 06:01 Uhr 12.24 USD an der Heimatbörse NASDAQ GS zu Buche. Noodles & zählt zum Segment "Restaurants".

Diese Aktie haben wir in 7 Punkten analysiert und mit der Einschätzung "Buy", "Hold" bzw. "Sell" versehen. Am Ende der Analyse finden Sie die daraus resultierende Gesamtbewertung.

1. Fundamental: Noodles & ist im Vergleich zum Branchen-Durchschnitt (Hotels Restaurants und Freizeit) aus unserer Sicht unterbewertet. Die Aktie wird mit einem Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) in Höhe von 36,36 gehandelt, so dass sich ein Abstand von 51 Prozent gegenüber dem Branchen-KGV von 73,88 ergibt. Daraus resultiert auf fundamentaler Basis eine "Buy"-Empfehlung.

2. Technische Analyse: Der aktuelle Kurs der Noodles & von 12,24 USD ist mit +37,22 Prozent Entfernung vom GD200 (8,92 USD) aus Sicht der charttechnischen Bewertung ein "Buy"-Signal. Demgegenüber weist der GD50, der die mittlere Kursentwicklung aus 50 Tagen beziffert, einen Kurs von 10,96 USD auf. Das bedeutet für den Aktienkurs, dass ein "Buy"-Signal vorliegt, da der Abstand +11,68 Prozent beträgt. Unter dem Strich wird der Kurs der Noodles &-Aktie als "Buy" bewertet, wenn der Durchschnitt aus 50 und 200 Tagen als Grundlage herangezogen wird.

3. Analysteneinschätzung: Auf langfristiger Basis schätzen Analysten die Aktie der Noodles & als "Hold"-Titel ein. Denn von insgesamt 18 Analysten lagen diese Bewertungen vor: 0 Buy, 2 Hold, 0 Sell. Das sehen auch die Analysten so, welche erst kürzlich eine Bewertung für die Aktie abgegeben haben - die durchschnittliche Empfehlung für Noodles & aus dem letzten Monat ist ebenfalls "Hold" (0 Buy, 1 Hold, 0 Sell). Im Mittel erwarten die Analysten dabei ein Kursziel in Höhe von 11 USD. Daraus errechnet sich eine Erwartung in Höhe von -10,13 Prozent, da der Schlusskurs derzeit 12,24 USD beträgt, was einer "Sell"-Einstufung entspricht. Auf Basis aller Analystenschätzungen vergeben wir daher die Bewertung "Hold".

