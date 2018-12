Noodles: Das sollte man sich durch den Kopf gehen lassen …

Für die Aktie Noodles aus dem Segment "Restaurants" wurde im Schlusshandel an der heimatlichen Börse NASDAQ GS am 06.12.2018 ein Kurs von 7,71 USD geführt.

Die Aussichten für Noodles haben wir anhand 7 bedeutender Kategorien analysiert. Für jede Kategorie erhält die Aktie eine Teilbewertung. Die Ergebnisse führen in einer Gesamtbetrachtung zur Einstufung als "Buy", "Hold" bzw. "Sell".

1. Relative Strength Index: Der Relative Strength Index (kurz: RSI) setzt die Auf- und Abwärtsbewegungen eines Basiswerts über die Zeit in Relation und ist damit ein guter Indikator für überkaufte oder unterkaufte Titel. Der RSI der letzten 7 Tage für die Noodles-Aktie hat einen Wert von 81,99. Auf dieser Basis ist die Aktie damit überkauft und erhält eine "Sell"-Bewertung. Wir vergleichen den 7-Tage-RSI nun mit dem Wert des RSI auf 25-Tage Basis (68,36). Der RSI25 liegt bei 68,36, was bedeutet, dass Noodles hier weder überkauft noch -verkauft ist, im Gegensatz zum RSI7. Das Wertpapier wird somit abweichend als "Hold" eingestuft. In Summe ergibt sich daher nach RSI-Bewertung ein "Sell"-Rating für Noodles.

2. Technische Analyse: Aus den letzten 200 Handelstagen errechnet sich für die Noodles-Aktie ein Durchschnitt von 9,76 USD für den Schlusskurs. Der Schlusskurs am letzten Handelstag lag bei 7,71 USD (-21 Prozent Unterschied) und wir vergeben daher eine "Sell"-Bewertung aus charttechnischer Sicht. Neben dem 200-Tages-Durchschnitt wird auch der 50-Tages-Durchschnitt oft im Rahmen der Charttechnik analysiert. Auch für diesen Wert (10,24 USD) liegt der letzte Schlusskurs unter dem gleitenden Durchschnitt (-24,71 Prozent), somit erhält die Noodles-Aktie auch für diesen ein "Sell"-Rating. Noodles erhält so insgesamt für die einfache Charttechnik eine "Sell"-Bewertung.

3. Branchenvergleich Aktienkurs: Im Vergleich zur durchschnittlichen Jahresperformance von Aktien aus dem gleichen Sektor ("Consumer Discretionary") liegt Noodles mit einer Rendite von 75,27 Prozent mehr als 58 Prozent darüber. Die "Gaming, Lodging & Restaurants"-Branche kommt auf eine mittlere Rendite in den vergangenen 12 Monaten von 22,47 Prozent. Auch hier liegt Noodles mit 52,8 Prozent deutlich darüber. Diese sehr gute Entwicklung der Aktie im vergangenen Jahr führt zu einem "Buy"-Rating in dieser Kategorie.