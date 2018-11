Mit Nono und Schostakowitsch nach Salzburg SWR Symphonieorchester und SWR Vokalensemble folgen Einladung der Salzburger Festspiele 2019 (FOTO)

Stuttgart (ots) -Wie der Leiter der Salzburger Festspiele Markus Hinterhäuser undFestspiel Präsidentin Helga Rabl-Stadler heute bekannt gaben, sinddas SWR Symphonieorchesters und das SWR Vokalensembles bei denSalzburger Festspiele im Sommer 2019 mit zwei Konzerten zu Gast.Am Mittwoch, 24. Juli 2019 um 20:30 Uhr singt das vielfachpreisgekrönte SWR Vokalensemble (Preis der deutschenSchallplattenkritik, ECHO Klassik u. a.) unter Leitung seinesChefdirigenten Marcus Creed in der Kollegienkirche Salzburg eineAuswahl aus den "Responsorien der Karwoche" von Carlo Gesualdo diVenosa. Darauf bezogen folgt eine Auswahl aus Wolfgang Rihms "SiebenMotetten der Passionstexte". Nach dem a cappella-Teil erklingt LuigiNonos "Il canto sospeso" zusammen mit dem SWR Symphonieorchester.Peter Rundel leitet das 9-teilige Werk für Sopran, Alt, Tenor,gemischten Chor und Orchester, dessen textliche Grundlage letzteBriefe zum Tode Verurteilter aus dem europäischen Widerstand sind.Der deutsche Dirigent und Geiger ist seit 1987 international alsDirigent tätig. Die zeitgenössische Musik ist dabei Schwerpunktseiner Arbeit. Zuletzt war er mit dem SWR Symphonieorchester beimAbschlusskonzert der Donaueschinger Musiktage am 21. Oktober 2018 zuerleben.Dimitrij Schostakowitschs Sinfonie Nr. 7 C-Dur, op. 60 steht amFreitag, 26. Juli 2019 um 20:30 Uhr im Großen Festspielhaus auf demProgramm des SWR Symphonieorchesters. Die "Leningrader Sinfonie" giltals Schostakowitschs bekanntestes Werk. Er widmete sie "unserem Kampfgegen den Faschismus, unserem unabwendbaren Sieg über den Feind, undLeningrad, meiner Heimatstadt ...". Am Pult der Chefdirigent des SWRSymphonieorchesters: Teodor Currentzis (46). Der griechisch-russischeDirigent steht seit September 2018 an der Spitze des SWRSymphonieorchesters.Die Salzburger Festspiele sind eines der weltweit bedeutendstenFestivals im Bereich der klassischen Musik und der darstellendenKunst. Seit 1920 finden sie jeden Sommer im Juli und August statt. ImJahr 2019 vom 20. Juli bis zum 31. August.Diesen Samstag (17. November 2018) bricht das SWRSymphonieorchester zu einer Spanientournee auf, die es unter derLeitung von Eliahu Inbal nach Zaragoza, Barcelona, Alicante undMadrid führt. Diese und alle weiteren Konzerte des Orchesters und desSWR Vokalensembles stehen unter www.SWRClassic.de.Fotos über www.ARD-Foto.deWeitere Informationen unter www.SWR.de/kommunikation undwww.SWRClassic.dePressekontakt:Ursula Foelsch, Tel. 0711 929 11034, ursula.foelsch@SWR.deOriginal-Content von: SWR - Südwestrundfunk, übermittelt durch news aktuell