Non-Zero-Plattform will Nullsummen-Verzerrung beim FX-Trading brechen, plant ICO

London (ots/PRNewswire) -Non-Zero (http://www.non-zero.io) kündigte heute den Start seinerBlockchain-Plattform für die Einzelkunden-Finanzmärkte auf demEthereum-Mainnet an. Diese Plattform wird es Brokern und Händlernermöglichen, die Nullsummendynamik zu durchbrechen und einWin-Win-"Non-Zero"-Ökosystem zu schaffen.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/717967/Non_Zero_Logo.jpg )Mit einer ersten Anwendung für die Devisenhandel-Branche (FX)ermöglicht die Non-Zero-Plattform, dass ein vom Broker festgesetzterTeil der Lager-Nettoeinnahmen in Form von ERC20-Protokoll-Token (NZO)an berechtigte Händler verteilt wird. Es wird erwartet, dass Non-Zeroim September 2018 mit einem öffentlichen NZO-Token-Verkauf beginnenwird.Die Plattform wurde von einem funktionsübergreifenden Team vonBrancheninsidern und Blockchain- und Kryptographie-Expertenentwickelt, die die einzigartige Rolle des Internets bei der Öffnungder Finanzmärkte für Einzelhändler erkannt haben und nun versuchen,öffentliche Blockchain-Protokolle und Web 3.0 DApps zu nutzen, um dasnächste Wachstumskapitel der Branche zu schreiben.Die Broker-DApp Non-Zero vertreibt am Markt gekaufte NZO-Token anberechtigte Händler, die mit der Engine für Echtzeit-Risiko undBerichterstellung Centroid24 von Centro-Solutions arbeiten. DieseEngine für die Einstellung von Handelsstatistiken und Parameternermöglicht es Brokern, detaillierte verteilte Geschäftsbücher für dieBroker-DApp zu erstellen.Die Non-Zero-Client-DApp enthält ein Wallet, das NZO-Token-Inhaberbefähigt, ihre Token - vorbehaltlich der rechtlichen und behördlichenGenehmigungen - auf ERC20-kompatiblen Börsen zu handeln, sowie eineFunktion, die den Token-Inhabern Zugang zu Leistungen und Angebotenvon allen Plattform-Teilnehmern verleiht.Non-Zero wird auf Interessenvertretern der Branche zugehen, um dieVorteile des Beitritts zum Ökosystem zu demonstrieren, zu denenvoraussichtlich höhere Umsätze und Marktanteile, höhereClient-Lifetime-Werte und eine gute Branchenpraxis gehören werden.Es wird erwartet, dass Amana Capital, ein führender Forex- undCFD-Broker mit Geschäftsbetrieb in Europa, Asien und dem Nahen Osten,der erste Broker sein wird, der die Non-Zero-Plattform aufnimmt.Hadi Kabalan, CEO, kommentierte: "Non-Zero ist unsere Lösung fürdie branchenweit wichtigsten Probleme, zu denen wahrgenommeneInteressenkonflikte und eine Komprimierung beim Client-Lifetime-Wertgehören. Die Transparenz und Rechenschaftspflicht eines öffentlichenBlockchain-Protokolls, kombiniert mit der Portabilität desNZO-Tokens, dürften den Markt zum Vorteil von Kunden und Brokernverbessern."Karim Farra, Non-Zero-Mitbegründer, sagte: "Wir haben ein solidesNetzwerk von globalen Partnern mit weitreichender Team-Erfahrung inTechnologie, Blockchain und Finanzen zusammengestellt. Unsere Plänefür die Zukunft umfassen das Hinzufügen weiterer Finanz- undIndustrie-Teilnehmer im Laufe der Zeit, um die weltweit führendeToken-Verteilungsplattform zu schaffen, die den Finanzmarktcharakterisieren wird. Wir befinden uns innerhalb einer sehr seltenenGruppe funktioneller und aktiver Token-Economy-Plattformen mit echtenKunden und einem klaren Anwendungsfall."Ziad Aboujeb, Non-Zero-Mitbegründer, sagte: "Broker, die Non-Zerofrühzeitig aufnehmen, werden von einer revolutionärenRisiko-Management-Software und Konnektivitätsinfrastrukturprofitieren, die ihre Hybrid-Modell-Performance verbessern sowie ihreTechnologiekosten reduzieren wird. So werden sie einen Vorsprungerhalten, der sie im Rennen der wettbewerbsstarken Branche bei derErfassung von Handelsvolumen an die Spitze setzen wird.Über Non-Zero: Non-Zero (http://www.non-zero.io) ist eineEthereum-basierte Plattform, die die Makler-Kunden-Beziehung in derFinanzmarktbranche für Einzelkunden neu definiert. Non-Zero wird von180 Digital Assets (http://www.180digitalassets.com) beraten, das zum180-Capital-Konzern (http://www.180cap.com) gehört.Über Centroid Solutions: Centroid Solutions(http://www.centroidsol.com) ist eine Tochtergesellschaft von 180Capital (http://www.180cap.com) und ein Technologieanbieter, derhochentwickelte Risikomanagement-Lösungen, Echtzeit-Analysen,geschäftliche und regulatorische Berichterstellungslösungen undfortschrittliche Konnektivität kombiniert, die von weitreichendenBranchenkenntnissen unterstützt werden. Das umfangreiche Angebot desUnternehmens befähigt FX-Broker, eine bessere Gesamtleistung zuerzielen.Pressekontakt:Omar Khaled+961-1-360-930info@non-zero.ioOriginal-Content von: Non-Zero, übermittelt durch news aktuell