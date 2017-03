Non-Profit-Charity-Veranstaltung zu Sucht und Hepatitis C: Ausstellung mit Stephan Balkenhol und Preis für Bürgermut an Claudia Roth / Freitag, 17. März 2017 ab 18 Uhr Kunst Lager Haas, Berlin (FOTO)

Berlin (ots) -SEH(N)SUCHT - Arbeiten von neun Künstlern und Preis für Bürgermutgegen StigmataSEH(N)SUCHT - CHARITY-Veranstaltung zu den Themen SUCHT und HEPATITISFreitag, 17. März 2017ab 18 UhrKunst Lager HaasLise-Meitner-Straße 7-910589 Berlin-CharlottenburgSEH(N)SUCHT - Ausstellung mit Stephan Balkenhol, Birgit Brenner,Ekachai Eksaroj, Thilo Jenssen, Tanja Jürgensen, Rana Matloub, ThomasRentmeister, Julia Charlotte Richter und Daniela WitzelundSEH(N)SUCHT - Preis für Bürgermut gegen Stigmata an Claudia Roth,Vizepräsidentin des Deutschen Bundestages"Wir haben einen Traum: Wir möchten, dass in zehn Jahren einsuchtkranker Patient zu seinem Hausarzt gehen kann und genausobehandelt wird, wie jemand mit einer Bluthochdruck- oderZuckererkrankung. Um dieses Ziel zu erreichen, braucht es eineDurchsetzung durch eine breite gesellschaftliche Unterstützung."An dieser Initiative des Deutschen Kompetenznetzwerk Sucht e.V.(DKNS) haben sich mit großem Engagement ausgewählte Künstlerinnen undKünstler durch ein Ausstellungsprojekt beteiligt. SEH(N)SUCHT ist einCharity-Projekt, mit dem die Öffentlichkeit hingewiesen werden sollauf die Stigmatisierung von Suchterkrankten undHepatitis-C-Patienten. Diese betrifft nicht nur die Erkranktensondern auch ihre Ärzte und Therapeuten. Im Rahmen dieser Ausstellungwird deshalb eine Persönlichkeit mit dem Preis SEH(N)SUCHT - Preisfür Bürgermut gegen Stigmata ausgezeichnet, der in den kommenden fünfJahren regelmäßig vergeben wird.Dafür hat der Bildhauer Stephan Balkenhol eine Skulptur gestiftet,die jeweils für ein Jahr dem Preisträger zur Verfügung steht. Alserste Preisträgerin wird Bundestagsvizepräsidentin Claudia Roth(Bündnis 90/Die Grünen) die Figur erhalten, teilte Jurymitglied undKurator Bernhard Balkenhol mit. Die Laudatio hält RundfunkpfarrerMichael Becker.Die Preisverleihung und die Eröffnung der zweitägigen Ausstellungfinden am Freitag, 17. März 2017, ab 18 Uhr im Kunst-Lager Haas,Lise-Meitner-Straße 7-9, in Berlin-Charlottenburg statt.Die Preisverleihung an Frau Claudia Roth findet innerhalb derzweitägigen Ausstellung SEH(N)SUCHT zum Thema SUCHT und HEPATITIS Cstatt. Sie wird bereits um 18 Uhr eröffnet. Alle Künstler/innen sindzur Eröffnung persönlich anwesend.Vorausgegangen waren bereits Ausstellungen zu den Themen SUCHT undHEPATITIS C in suchtmedizinischen Praxen in Kassel (2014/2015) undBremen (2015/2016), die in einem umfangreichen Katalog dokumentiertsind. Den Impuls dafür gaben der Kasseler Suchtmediziner Dr. BerndWeber, Deutsches Kompetenznetzwerk Sucht e.V. (DKNS) und der KuratorBernhard Balkenhol, Kassel. Bemerkenswert bei diesen künstlerischenInterventionen war, dass in der Begegnung mit den Patienten sehrauthentische Werke entstanden sind, die auch zu positiventherapeutischen Effekten führten. Das Thema SUCHT und HEPATITIS C hathier auf besondere Weise Öffentlichkeit gefunden.Das Deutsche Kompetenznetzwerk Sucht DKNS e.V., 2014 gegründet inKassel als Plattform für innovative und qualitätsorientierteKompetenzzentren in der Suchtmedizin, Träger des KunstprojektesSEH(N)SUCHT und Veranstalter. Dr. med. Bernd Weber (49), Hausarzt undSuchtmediziner in eigenem Zentrum in Kassel, Fachbuchautor, Forscherund Berater. Er ist Vorstandsvorsitzender des "DeutschenKompetenznetzwerk Sucht DKNS e.V.". Bernhard Balkenhol (65), freierKurator, ehem. Vorsitzender des Kasseler Kunstvereins, Kunst- undMediendidaktiker an der Kunsthochschule Kassel. SEH(N)SUCHT ist seinaktuelles Ausstellungsprojekt. Patrick Haan (46),psychiatrisch-psychotherapeutische Praxis mit SchwerpunktSuchtmedizin in Kassel. Er ist Mitglied im Vorstand des "DeutschenKompetenznetzwerk Sucht DKNS e.V.". Michael Becker (68),Gemeindepfarrer in Kassel, Martinskirche, 15 Jahre langRundfunkpfarrer beim Hessischen Rundfunk, jetzt Pfarrer im Ruhestand,Herausgeber einer Predigtzeitschrift, Laudator von Claudia Roth.Ort: Kunst Lager Haas, Lise-Meitner-Straße 7-9,10589 Berlin-CharlottenburgZeit: 17./18. März 2017Programm: Freitag, den 17. MärzEinlass: 17 UhrAusstellungseröffnung und Preisverleihung: 18 UhrEinführung: Prof. Dr. Jens Reimer/Dr. Bernd Weber/"Die Bahn, Putin und ein Blaulicht - über Sucht und Hepatitis C"Einführung: Bernhard Balkenhol/Sebastian Fleiter"Kunst: Zu Risiken und Nebenwirkungen"Laudatio: Michael Becker"SEH(N)SUCHT - oder die Hoffnung auf Wert"Preisverleihung an Claudia Roth, Vizepräsidentin des DeutschenBundestagesMusikalische Begleitung: "Die Aufmacher" - unpluggedKochenKunst: organiced kitchen, BerlinMusik: DJ e-oma, KasselPartySamstag, den 18. MärzGeöffnet 10 - 18 UhrKünstlergespräche: 11 UhrKuratoren-Führungen: 14 und 16 UhrEine Anmeldung zur Abendveranstaltung am Freitag, den 17. März isterforderlich, Einlass nur mit Eintrittskarte. Die Eintrittskartenkönnen kostenlos über www.sehnsucht.me oderwww.kompetenznetzwerksucht.de gebucht werden.Zu SEH(N)SUCHT erscheint ein dreiteiliger Katalog mit Abbildungenaus allen drei Standorten.Pressekontakt:Veranstalter: Deutsches Kompetenznetzwerk Sucht e.V.,Friedrichsplatz 2-3, 34117 KasselKurator: Bernhard Balkenhol, KasselKontakt: Dr. Bernd Weber / weber@pzfp.de / 01726204130Original-Content von: Deutsches Kompetenznetzwerk Sucht DKNS e.V., übermittelt durch news aktuell