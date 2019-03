Nominierungsrunde für den Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Award 2019 ist eröffnet

Finanztrends Video zu



Dubai, Vae (ots/PRNewswire) -Die Mohammed Bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF) hatoffiziell die Nominierungsrunde für den sechsten jährlichen MohammedBin Rashid Al Maktoum Knowledge Award (MBRKA) eröffnet.Nominierungsfrist ist der 30. Juni 2019.(Logo: https://mma.prnewswire.com/media/833588/MBRF_Logo.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/833589/Winners_of_MBRKA_2018.jpg )(Photo:https://mma.prnewswire.com/media/833589/Winners_of_MBRKA_2018.jpg )Unter der Schirmherrschaft von S.H. Sheikh Ahmed bin Mohammed binRashid Al Maktoum, Vorsitzender der MBRF und des Kuratoriums desMBRKA, werden mit dieser Auszeichnung Einzelpersonen oderOrganisationen gewürdigt, die lokal oder auf internationaler Ebenebedeutende Wissensbeiträge geleistet haben. Die Auszeichnung betontdie herausragenden Leistungen von Wissenspionieren rund um die Welt,fördert Innovation und unterstreicht die Rolle von Wissen alsHauptkomponente für den Aufbau prosperierender Gemeinschaften und fürdie Förderung nachhaltiger Entwicklung.Die Stiftung wird Nominierungen über http://www.knowledgeaward.comannehmen, wo Einzelpersonen, lokale, regionale und internationaleOrganisationen, Regierungsstellen und Unternehmen ihre Leistungeninnerhalb einer der Auszeichnungskategorien einreichen können:Entwicklung; Innovation; Unternehmertum; Kreativität; Entwicklungakademischer Institutionen; wissenschaftliche Forschung; Druck,Veröffentlichung und Dokumentation; sowie Informationstechnologie.Die Gewinner werden beim Knowledge Summit 2019 bekanntgegeben.S.E. Jamal bin Huwaireb, CEO der MBRF und Generalsekretär desAward, erklärte: "Im Verlauf von fünf Jahren konnte mit derAuszeichnung die Bedeutung von Wissen für die Verbesserung der Lebeneinzelner Personen, Organisationen und Gemeinschaften betont werden,wodurch diese in die Lage versetzt wurden, eine effektive Rolle imBereich Entwicklung spielen zu können und somit die Vision unsererweisen Führung zu verkörpern. Die Auszeichnung hat ebenfalls immerwieder diese beachtlichen Wissensbeiträge hervorgehoben, die sobedeutend zur Produktion und Verbreitung von Wissen weltweitbeigetragen haben. Nun, in seinem sechsten Jahr, freut sich der Awardauf noch mehr Beiträge von Wissenspionieren, die nicht nur Einflussauf ihre jeweilige Gemeinschaft genommen haben, sondern sich auchbemüht haben, den Menschen zu dienen."Um für eine Nominierung in Frage zu kommen, müssen Bewerberbedeutende und messbare Beiträge zur Produktion und Verbreitung vonWissen innerhalb einer der Auszeichnungskategorien geleistet habenund ihre Bewerbungen vor Ablauf der Frist auf der MBRKA-Webseiteeinreichen.Einreichungen sollten Begleitunterlagen und Referenzschreiben vonExperten auf dem jeweiligen Gebiet beigefügt werden. Sie müssen denwissenschaftlichen Forschungsstandards entsprechen und nicht gegengeistige Eigentumsrechte verstoßen. Vergangenen Preisträgern steht esfrei, sich erneut zu bewerben, sofern sie die erforderlichenVoraussetzungen erfüllen.Zum Kuratorium und den Preisrichtern des MBRKA zählen S.E. Jamalbin Huwaireb in seiner Rolle als Generalsekretär sowie Vertreter derUnited Arab Emirates University, University of Kairo, der NanyangTechnological University in Singapur, der University of Oxford undvon National Geographic.Pressekontakt:Hussain Mohammadinfo@mbrf.ae+971(0)4-4233444Original-Content von: Mohammed bin Rashid Al Maktoum Knowledge Foundation (MBRF), übermittelt durch news aktuell