Die Nominierungen für den Kindertiger 2018 stehen fest

Erfurt (ots) - Die Drehbücher zu den Filmen AMELIE RENNT von NatjaBrunckhorst, DIE KLEINE HEXE von Matthias Pacht sowie WENDY 2 -FREUNDSCHAFT FÜR IMMER von Carolin Hecht konkurrieren in diesem Jahrum den Drehbuchpreis Kindertiger. Im nächsten Schritt bestimmt eineKinderjury - drei Mädchen und zwei Jungen im Alter von neun bis zwölfJahren, die sich bei KiKA für diese Aufgabe beworben haben - dieGewinnerin oder den Gewinner. Die feierliche Preisverleihung findetam 21. November 2018 zusammen mit der Eröffnung des 7. Kongress derVision Kino in Erfurt statt. Die Filme, die aus den nominiertenDrehbüchern entstanden sind, werden an diesem Tag ebenfalls im Rahmender SchulKinoWoche Thüringen vorgeführt.Über die Nominierungen entschieden KiKA-Redakteur Carsten Schulte,die Geschäftsleiterin des Kuratoriums junger deutscher Film AnnaSchoeppe, Geolino-Chefredakteur Martin Verg sowie dieGeschäftsführerin von VISION KINO Sarah Duve.Zum Kindertiger konnten Drehbücher eingereicht werden, die alsVorlage für einen bereits verfilmten Kinderfilm dienten, der in denvergangenen zwölf Monaten im Kino aufgeführt wurde. Die Nominierungist mit 5.000 Euro dotiert, die Autorin bzw. der Autor des bestenDrehbuchs erhält zusätzlich 15.000 Euro für die Entwicklung einesneuen Kinder- oder Jugendfilm-Drehbuchs. Die Gelder stellt dieFilmförderungsanstalt (FFA) zur Verfügung, die den Preis zusammen mitVISION KINO und KiKA 2008 ins Leben gerufen hat.Weitere Informationen zum Drehbuchpreis Kindertiger finden Sieunter www.visionkino.de.