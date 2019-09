Nominierung für TURN ON - Content Fleet ist Finalist bei der GOLDENEN KAMERA 2019 (FOTO)

Finanztrends Video zu Goldpreis



mehr >

Hamburg (ots) -Das SATURN-Onlinemagazin TURN ON hat es in der Kategorie "BestBrand Channel" auf die Shortlist des YouTube Digital Awards derGOLDENEN KAMERA 2019 geschafft. TURN ON wird seit 2014 von derHamburger Content-Marketing-Agentur Content Fleet entwickelt undkreativ betreut.Mit dem YouTube Digital Award belohnt die GOLDENE KAMERAYouTube-Kreative für besonders originelle, aufwendige und mutigeKanäle, die zudem eine große Zielgruppe erreichen. In der Kategorie"Best Brand Channel" werden YouTube-Kanäle von Unternehmen prämiert,die durch inhaltsstarke, relevante und professionelle Videos gekonntMarkenbildung betreiben.Zur hochkarätigen Jury, bestehend aus Showstars,Marketing-Experten, YouTubern, TV-Profis und Journalisten, gehören indiesem Jahr BVG-Marketingchef Dr. Martell Beck, Musiker Moritz Garth,"Let's Dance"-Juror Jorge González, YouTuber LeFloid undJung-von-Matt-Kreativchefin Dörte Spengler-Ahrens. Sie hat TURN ON indie Shortlist gewählt. Die Preisverleihung des in Kooperation mitYouTube vergebenen Awards findet am 26. September in Berlin statt.Wer in der Kategorie "Best Brand Channel" siegt, bestimmt dasPublikum während der Verleihung per Live-Voting."Die Nominierung von TURN ON ist eine große Ehre für uns! Sie isteine weitere Bestätigung für die erfolgreiche Umsetzung einerganzheitlichen Content-Marketing-Strategie über alle Kanäle. Seitvielen Jahren bereitet uns die Zusammenarbeit mit SATURN jede MengeSpaß. Bei TURN ON mischen sich Kreativität, Expertise und dierichtige Ansprache zu einem tollen Gesamtinstrument, das genau imMindset der Zielgruppe liegt", freut sich Philip Dipner,Geschäftsführer der Content Fleet GmbH.Die Videobeiträge sind ein Garant für den Erfolg desOnlinemagazins TURN ONZiel der mehrfach wöchentlich erscheinenden TURN ON-Videos ist es,für TURN ON und damit für SATURN das Vertrauen und die Loyalität derjungen Zielgruppe zu gewinnen. Im Fokus der Videobeiträge stehen dieModeratoren Alex "AlexiBexi" Böhm, Jens Herforth, Meru Klee und WolfSpeer, die in wechselnder Besetzung Einblicke in die Welt vonTechnik, Gaming und Entertainment geben. Authentisch und immer aufAugenhöhe mit den Usern, denn die Akteure kommen selbst aus derZielgruppe. Jedes Video verkörpert, wofür SATURN als Marke steht:Technik erleben!Der YouTube-Kanal von TURN ON hat über 250.000 Abonnenten - undmonatlich fünf Millionen Minuten Videoabrufe. Dabei sind dieVideobeiträge ein Garant für den Erfolg des Onlinemagazins TURN ON.47 Prozent der Teilnehmer einer Onlinebefragung gaben an, öfter beiSATURN zu kaufen, seit sie TURN ON kennen. Bei monatlich 2,5Millionen Nutzern sind das rund 1,1 Millionen Käufer.Das Onlinemagazin TURN ON wurde bereits im Mai ausgezeichnet - miteinem der Goldpreise des Wettbewerbs BCM Best of Content Marketing.Außerdem ist TURN ON für die Digital Communications Awards 2019nominiert.Über Content Fleet:Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehörtzu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen inDeutschland. Mit über 140 festangestellten Mitarbeitern, davon 100Content-Experten, deckt Content Fleet die kompletteWertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung undContent-Kreation bis zu Content-Distribution und PerformanceMonitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedenstenBranchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teilder Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerkder Ströer Gruppe.Pressekontakt:Tom RöhrichtDirector ContentKehrwieder 820457 HamburgTel.: +49 (0)40 600 800 672E-Mail: troehricht@contentfleet.comOriginal-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuell