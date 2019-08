Nominierung für TURN ON - Content Fleet ist Finalist bei den Digital Communication Awards 2019

Hamburg (ots) - Content Fleet hat es mit dem SATURN-OnlinemagazinTURN ON auf die Shortlist der diesjährigen Digital CommunicationAwards (DCA) geschafft. Der renommierte Preis wird am 19. Septemberin Berlin verliehen.Mit den Digital Communication Awards zeichnet die QuadrigaHochschule Berlin seit 2011 herausragende Projekte, Kampagnen undInnovationen der Onlinekommunikation aus ganz Europa aus. Diehochkarätige Jury, zu der unter anderem Hannah Cole, Head ofCommunications der Europäischen Kommission, Ana-Maria Diceanu, dieGründerin der Initiative Global Women in PR Romania, und BarneyBrown, Head of Digital Communications der University of Cambridge,gehören, beurteilt Bewerbungen in insgesamt 50 Kategorien. Darunter:"Communications Team of the Year", "Strategy of the Year","Multichannel Communications", "Storytelling" und "ContentMarketing".Ganzheitliches Content Marketing über alle KanäleDie Nominierung von TURN ON in der Kategorie "Strategy oft theYear" ist eine weitere Bestätigung der erfolgreichen Umsetzung einerganzheitlichen Content-Marketing-Strategie über alle Kanäle, dieContent Fleet mit dem Launch von TURN ON Ende 2014 begonnen hat."TURN ON ist ein wegweisender Content-Marketing-Case in Deutschland.Die Nominierung für einen internationalen Preis zeigt, dass wir mitdem Projekt Maßstäbe in der Onlinekommunikation setzen, die über dieGrenzen hinaus wahrgenommen werden", sagt Philip Dipner,Geschäftsführer von Content Fleet. Das Onlinemagazin TURN ON wurdebereits im Mai ausgezeichnet - mit einem der Goldpreise desWettbewerbs BCM Best of Content Marketing.Ziel des Onlineauftritts von TURN ON ist, für SATURN das Vertrauenund die Loyalität der jungen Zielgruppe zu gewinnen, die mitklassischer Werbung kaum noch zu erreichen ist. Ein 20-köpfiges Teambefüllt den Kanal mit spannenden Storys über Technik undEntertainmentinhalte wie Games, Musik sowie Filme und Serien.Authentisch und immer auf Augenhöhe mit den Usern, denn die Kreativenkommen selbst aus der Zielgruppe. Ihre persönlichen Beiträge schaffenErlebniswelten, die über alle wichtigen Kanäle (YouTube, Webseite,Social Media und Printmagazin) verbreitet werden. TURN ON verkörpert,wofür SATURN als Marke steht: Technik erleben!Der Erfolg bestätigt die Strategie: 47 Prozent der Teilnehmereiner Onlinebefragung gaben an, öfter bei SATURN zu kaufen, seit sieTURN ON kennen. Bei monatlich 2,5 Millionen Nutzern sind das rund 1,1Millionen Käufer.Über Content Fleet:Die Content Fleet GmbH wurde 2010 in Hamburg gegründet und gehörtzu den erfolgreichsten digitalen Content-Marketing-Agenturen inDeutschland. Mit über 140 festangestellten Mitarbeitern, davon 100Content-Experten, deckt Content Fleet die kompletteWertschöpfungskette ab - von Konzeption, Portalentwicklung undContent-Kreation bis zu Content-Distribution und PerformanceMonitoring. Zum Kundenstamm gehören Unternehmen aus verschiedenstenBranchen, Agenturen und Publisher. Seit 2015 ist Content Fleet Teilder Ströer SE & Co. KGaA und profitiert so vom reichhaltigen Netzwerkder Ströer Gruppe.Pressekontakt:Franziska RungeDirector Content StrategyContent Fleet GmbHKehrwieder 820457 HamburgTel.: +49 (0)40 22 863 22 202E-Mail: frunge@contentfleet.comOriginal-Content von: Content Fleet GmbH, übermittelt durch news aktuell