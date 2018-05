Nominierung der Fußballspieler Gündogan und Özil in den deutschen WM-Kader ist nicht akzeptabel / Die Fußballfans können Nationalstolz und nicht nur Lippenbekenntnisse ihrer Stars erwarten (FOTO)

Berlin (ots) -Die Liberal-Konservativen Reformer, kritisieren die Nominierungder Fußballspieler Mesut Özil und Ilkay Gündogan in den deutschenWM-Kader durch Bundestrainer Joachim Löw.Bernd Kölmel, Vorsitzender der LKR - Die Eurokritiker, sagtehierzu: "Die beiden Nationalspieler haben an einerWahlkampfveranstaltung des türkischen autokratischen PräsidentenRecep Tayip Erdogan in London teil genommen und ihn als ihrenPräsidenten bezeichnet. Daher können sie Deutschland an der kommendenFußball-WM nicht würdig repräsentieren.""Dieses Verhalten zeigt deutlich, dass Loyalität in der Regel nureinem Land gegenüber erbracht werden kann. Daher zeigt dieser Vorfallauch, dass die Institution des Doppelpasses falsch ist.""Offensichtlich bestehen bei Herrn Özil und Herrn Gündogan innereKonflikte, welchem Land sie sich zugehörig fühlen. Dies ist einklares Zeichen mangelnder Integration, ein Phänomen, welches auch vorgut bezahlten Fußballspielern nicht haltmacht.""Wer als DFB-Spieler auflaufen will, muss ohne Wenn und Aber zuDeutschland stehen und stolz sein, für dieses Land spielen zu dürfen.Denn gerade Nationalspieler haben eine wichtige Vorbildfunktion auchbeim Thema gelungener Integration.""Hier kann man nicht einfach von einem bedauerlichen Fehlersprechen, wie dies DFB-Verantwortliche tun. Als Fußballprofis mussman sich der Wirkung von Bildern und Aktionen in den Medien bewusstsein."Pressekontakt:Stephanie Tsomakaeva(Stv. Pressesprecherin)Tel. 0172/5726572Stephanie.Tsomakaeva@lkr.deOriginal-Content von: LKR - Die Eurokritiker, übermittelt durch news aktuell